Geburtstagsfeier im Tierpark Hellabrunn: Elefant Otto kommt in die Flegeljahre

Von: Andreas Daschner

Übt sich im Klettern: Der kleine Elefantenbulle Otto im Tierpark Hellabrunn. © Gemma Borrell/Tierpark Hellabrunn

Der 11. November ist im Tierpark Hellabrunn ein besonderer Tag: Elefantenbulle Otto feiert seinen zweiten Geburtstag.

Ottos Leben ist ein einziges Abenteuer: Milchzähne testen, Schlammbäder nehmen oder Lernen von seinen großen Artgenossen – jeder Tag bringt für den kleinen Asiatischen Elefantenbullen viel Neues und Spannendes. Seit zwei Jahren testet Otto spielerisch seine Möglichkeiten und Grenzen aus und hat sich so in die Herzen der Tierparkbesucher getrötet. Seit er am 11. November das Licht der Welt erblickte, ist Otto eine Berühmtheit – weit über München hinaus.

Auf den Außenanlagen und im Elefantenhaus in Hellabrunn ist nichts vor dem kleinen Kraftpaket sicher. Alles wird neugierig inspiziert oder als Spielzeug ausgetestet. Da haben Mama Temi und seine Tanten Panang und Mangala alle Rüssel voll zu tun, ihr jüngstes Familienmitglied nicht aus den Augen zu verlieren. Denn bei der Erziehung von kleinen Elefanten hilft die ganze Herde mit.

Tierpfleger mit Ottos Entwicklung sehr zufrieden

Die Tierpfleger und Tierärzte sind mit Ottos Entwicklung sehr zufrieden. „Aus dem kleinen Kalb mit knapp 100 Kilo Geburtsgewicht ist ein neugieriger Bulle von rund 950 Kilo geworden“, sagt Daniel Materna, Teamleiter der Elefanten-Pfleger. „So langsam setzt aber seine Flegelzeit ein.“ Da würden schon mal die Tanten oder der Papa mit den kurzen Stoßzähnen gepikst.

Täglich trainiert Otto seine Kletterkünste auf den Felsen, kann schon seinen Rüssel für Sand- oder Wasserbäder nutzen und sprichwörtlich spielend einen sehr schweren Traktor-Reifen in ein Spielzeug verwandeln. Auch hat Otto viel gelernt, das für das tägliche, medizinische Training sehr wichtig ist. Die Kommandos, um Fuß oder Rüssel zu heben, klappen schon sehr gut. Und auch das Stillstehen gelingt dem kleinen Temperamentbündel immer besser.

Der kleine Otto gibt gerne mal den Ton an

Auch bei Tierparkdirektor und Vorstand Rasem Baban ist der 11. November fett im Kalender angezeichnet. „Wir hatten auch in seinem zweiten Lebensjahr viel Freude dabei zuzusehen, wie gut sich unser Jungbulle entwickelt“, sagt er. Seit seiner Geburt sei er behutsam und umsichtig an seine Umgebung und alle Familienmitglieder gewöhnt worden. „Jetzt gibt er gerne mal den Ton in der Elefantenherde an“, so Baban weiter.

Besonders freut sich der Tierparkdirektor, dass das Zusammenleben zwischen Otto und seinem Vater Gajendra ausgezeichnet funktioniert. „Unser erwachsener Bulle ist wirklich sehr geduldig mit dem Sohnemann, und wir beobachten, wie viel er nicht nur von Mama und den Tanten, sondern auch von seinem Papa lernt“, sagt Baban.

Besondere Specials zu Ottos Geburtstag

Ottos Geburtstag feiert Hellabrunn mit ein paar besonderen Specials für die Besucher und Hellabrunn-Freunde: Am Eingangsportal des Elefantenhauses wird ein Happy-Birthday-Plakat als Fotopoint für Gratulanten aufgehängt. Zudem gibt es einen Extra-Talk mit seinen Pflegern. Und in der Podcast-Folge vom Freitag können die Zuschauer zusammen mit allen Pflegern einen Blick hinter die Otto-Kulissen werfen.