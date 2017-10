// Nur eins ist wohl ziemlich sicher //

...die Vandalen waren´s NICHT !!!

.

Ist schon die Begrifflichkeit " wie die Vandalen" mehr als unkorrekt - da sich auf Vatikanische Greuelpropaganda beziehend -

ergehen sich in letzter Zeit wohl einige Nachwuchsjournaillisten in der Diffamierung : Vandalen wären an allen möglichen Verwüstungen o.ä. in München direkt (tat)beteiligt.

Der ZdVGS fordert hier eine klare Distanzierung von solch volksverhetzender, reißerischer Berichterstattung !