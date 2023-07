Unwetter-Folgen in München noch spürbar: Verkehr auf S-Bahn-Linie komplett eingestellt – weitere Ausfälle

Von: Lukas Schierlinger

München hat weiter mit den Folgen des schweren Unwetters zu kämpfen. Folgen halten S-Bahn-Pendler auch am Donnerstag in Atem.

München – „Der S-Bahnverkehr ist weiterhin eingeschränkt aufgrund von vorangegangenen witterungsbedingten Beeinträchtigungen“, informiert die Deutsche Bahn Münchner am Donnerstagmorgen (13. Juli). In der Nacht auf Mittwoch hielt ein Unwetter Einsatzkräfte in Atem, Schäden waren sogar beim großen FC Bayern sichtbar.

Teilweise müssten Fahrten komplett gestrichen werden. „Derzeit rechnen wir damit, dass die Beeinträchtigungen bis in die Nacht andauern werden“, schreibt die Bahn zu den erheblichen und weiterhin spürbaren Auswirkungen. Auf dem Regelweg verkehrte am Donnerstagmorgen lediglich die S1 (Freising/Flughafen). Der Betrieb auf der Strecke der S4 war gänzlich eingestellt. Auf der firmeneigenen Homepage informiert die Bahn über die aktuelle Betriebslage in München.

Unwetter-Folgen in München: S-Bahn-Verkehr weiter eingeschränkt

Schwerverletzte gab es im Zuge des heftigen Unwetters glücklicherweise nicht. In Schwabing fiel jedoch ein Baum auf ein geparktes Auto und die Feuerwehr musste zu etwa 400 Einsätzen im Stadtgebiet ausrücken. „Dann ging‘s auch schon los“, überschrieben die Retter ihre Bilanz.

Donnerstagvormittag sind weitere Schauer in München angekündigt, neue Unwetterwarnungen lagen zunächst nicht vor. Ein furioses Hochsommercomeback dürfte es dann am Freitag geben; mit ungetrübtem Sonnenschein und Temperaturen, die an der 30-Grad-Marke kratzen.

