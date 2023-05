Ursache noch unklar: Schrank in Alt-Stadtapotheke gerät in Brand

Von: Nadja Hoffmann

Überall Glasscherben: der Verkaufsraum beim Feuerwehr-Einsatz. © Feuerwehr München

Der Schaden geht in die Zehntausende: Die Feuerwehr musste am Montagabend zu einem Apothekenbrand ausrücken. Die Hitze zerstörte das Schaufenster des Lades.

München - Was genau in der Apotheke passiert ist, müssen die Ermittlungen der Polizei erst zeigen. Fest steht nur: Am Montagabend (23. Mai) ist in dem Geschäft in der Altstadt ein Apotheker-Schränkchen in Brand geraten, Passanten entdeckten die Flammen und alarmierten gegen 22.20 Uhr die Feuerwehr.

Betrieb geht am nächsten Morgen weiter: Brandursache weiterhin unklar

Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, hatte sich bereits eine enorme Hitze in dem Verkaufsraum an der Dultstraße ausgebreitet. Die Temperatur war derart hoch, dass das Schaufenster der Apotheke gesprungen ist. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr zerschlugen die Glasreste, um möglichst schnell an den Brandherd zu kommen. Die Folge: Überall Splitter am Boden vor und in der Apotheke.

Zugang zum Brandherd: die Schaufensterscheibe ist gesprungen und wurde dann eingeschlagen. © Feuerwehr München

Vom Ausmaß der Zerstörung war am nächsten Morgen nichts mehr zu sehen. Die Apotheke war aufgeräumt und konnte ganz normal ihren Betrieb aufnehmen. Natürlich mit einer Ausnahme: Statt der großen Schaufensterscheibe verkleidete eine provisorische Holzwand die Front der Apotheke. Der Schaden wird von der Polizei auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Zu der Ursache des Brandes, der schnell gelöscht werden konnte, gibt es noch keine Angaben.

