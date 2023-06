Kurz nach Rammstein-Konzert: Kirche im Olympiapark brennt komplett nieder - Polizei hat Verdacht

Von: Nadja Hoffmann, Andreas Thieme

Die Friedenskirche im Olympiapark brannte komplett nieder © Berufsfeuerwehr München

Es ist ein Stück Münchner Stadtgeschichte: Die Friedenskirche im Olympiapark ist in der Nacht zu Sonntag komplett niedergebrannt - kurz nach einem Rammstein-Konzert. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.

München - Gegen 1.10 Uhr brach das Feuer aus! In der Nacht zum Sonntag ist Väterchen Timofejs beliebte Ost-West-Friedenskirche im Olympiapark niedergebrannt. Ein Stück Münchner Geschichte - übrig ist nur noch Schutt und Asche.

„Ich wachte nachts auf, weil ich starken Rauch bemerkte“, sagt Serge Kaiser (64), der das Areal im Olympiapark verwaltet. Mit einem Feuerlöscher lief er vom Wohnhaus zu der kleinen Kirche. „Als ich die Tür öffnete, gab es direkt Explosionen.“ Kaiser brachte sich in Sicherheit, wenig später traf die Berufsfeuerwehr ein.

München: Friedenskirche im Olympiapark brennt nieder - kurz nach dem Rammstein-Konzert

„Die Kirche inmitten des Tollwood-Geländes stand in Vollbrand. Die Flammen beschädigten bereits umliegende Bäume und eine Stromleitung“, sagt ein Sprecher. 20 Einsatzkräfte seien im Einsatz gewesen. „Mehrere Atemschutztrupps mit fünf C-Rohren begannen umgehend mit den Löschmaßnahmen. Nach 20 Minuten war das Feuer unter Kontrolle. Jedoch brannte das Gebäude bis auf den Grund nieder.“ Bis drei Uhr morgens dauerten die Löscharbeiten. Wegen der beschädigten Leitung mussten die Stadtwerke auch noch den Strom abschalten.

Serge Kaiser ist erschüttert über die abgebrannte Ost-West-Friedenskirche © Michaela Rehle

Wenige Stunden zuvor hatte die Band Rammstein im Olympiapark ihr drittes Konzert nacheinander in München gegeben, laut Polizei schauten auch 3000 Münchner vom Olympiaberg zu. Doch der Platz sei bereits gegen Mitternacht geräumt worden. Eine Verbindung zu der aufwändigen Pyrotechnik des Konzerts sei „ausgeschlossen“, sagte ein Polizeisprecher. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gebe es nicht. „Als brandursächlich wird vielmehr das Vorliegen eines technischen Defekts in der verbauten Elektronik im Inneren des Kirchenhauses angenommen.“

Kirchenbrand im Olympiapark: Polizei ermittelt zur Ursache des Feuers

Vor dem Gelände der Friedenskirche stand am Abend noch ein Sicherheitsdienst - er hatte aufgrund der Rauchentwicklung auch die Feuerwehr gerufen. Experten gehen nun von einem Kurzschluss in der Kirche als Brandursache aus - auch Serge Kaiser sieht das so. „Es lag wohl an der Elektrik.“

Die Polizei ermittelt zur Brandursache und war heute Vormittag vor Ort auf dem Gelände der Kirche am Olympiapark © Michaela Rehle

Weinend schmiegte sich gestern seine Tochter an den Kirchen-Verwalter: „Ich bin froh, dass dir nichts passiert ist, Papa.“ Kaiser selbst hofft, dass die Kirchenräume wieder aufgebaut werden - „vielleicht steht das Feuer für einen Neuanfang“, sei eine spirituelle Sichtweise auf den dramatischen Brand im Olympiapark. Dort wird derzeit das Sommer-Tollwood aufgebaut. Sprecherin Stefanie Kneer sprach ihr Mitgefühl aus und sagte, dass der Aufbau dennoch normal weiterlaufe.