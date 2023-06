Hochschwangere erlebt Alptraum: Freund weg, Wohnung verschimmelt und keine Besserung in Sicht

Von: Lia Stoike

Teilen

Als Lena S. (29) in eine Notsituation geriet, war sie hochschwanger. Ihr Verlobter, der Vater des Kindes, hatte sie wegen psychischer Probleme verlassen. Heute ist Lena S. nicht mehr alleine. © Privat

Der Wohnungsmarkt in München ist ein hartes Pflaster. Das kann Menschen, die schnellstmöglich eine Wohnung suchen in Bredouille bringen. So auch Lena S. (29).

München – Wer in München eine Wohnung sucht, braucht Zeit, Geduld und ein „dickes Fell“. Kaum ein Wohnungsmarkt ist so stark umkämpft, wie der in der bayrischen Metropole. Das hat auch Lena S. mit voller Härte zu spüren bekommen. Schicksalsschläge brachten die 29-Jährige in eine Notsituation – bislang ohne „Happy End“.



Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Hochzeit geplatzt, hochschwanger und Wohnung verschimmelt: Münchenerin erlebt „Katastrophe“

Heiraten, ein Kind bekommen und ins Eigenheim ziehen – das war der Traum von Lena S. (29). Innerhalb kürzester Zeit zerplatzte er, wie eine Seifenblase. Das Drama beginnt im März dieses Jahres, als ihr Verlobter sie aus heiterem Himmel verlässt. „Da stand ich nun, im knapp sechsten Monat schwanger, die Zwei-Zimmer-Mietwohnung bereits gekündigt und die Nachmieterin stand schon vor der Tür“, erzählt sie gegenüber tz.de. Ihr damaliger Partner hatte eine schwere psychische Erkrankung entwickelt, mit der er sich nicht mehr in der Lage sah, eine Beziehung, geschweige denn eine Vaterschaft zu führen und zu leben.

Schon von außen ist sichtbar: Die Wände des Hauses, in das Lena. S einziehen wollte sind klamm. © Privat

Während sie mit immer runder werdenden Bauch die Kisten packt, um in die Fünfzimmerwohnung mit Garten am Rande Erdings zu ziehen, erreicht Lena S. die nächste Hiobsbotschaft, die ihr Schicksal weiter zum schlechten wenden sollte. Die Wohnung, die ihrer Mutter gehört, war zuvor neun Jahre vermietet. Als Lena S. und ihre Mutter nach Auszug der Mieter die Wohnung betreten, sind sie schockiert.

Die Wohnung, die Lena S. eigentlich mit ihrem Verlobten beziehen wollte, ist nachdem Auszug der Vormieter unbewohnbar. Überall ist Schimmel. © Privat

„Wir dachten, uns trifft der Schlag“, sagt Lena S. im Interview mit tz.de. „Sie stand wortwörtlich unter Wasser.“ Überall ist Schimmel. Von außen war dies nicht sichtbar. „Von innen eine Katastrophe.“ Meine Mutter blickte auf ihr zerstörtes Eigentum, Lena S. auf das giftige Nest für ihren ungeborenen Sohn. „Mich hat natürlich die Panik und der Nestbautrieb gepackt.“ Sie fasst den Entschluss, sich eine neue Wohnung zu suchen – die Fortsetzung der Odyssee.

„Durchgehend geweint“: Suche nach Wohnung wird zur Odyssee

Lena S. sucht eine zweieinhalb bis drei Zimmer Wohnung für maximal 1300 Euro warm. Sie ist festangestellte Tierpflegerin, in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis und einem soliden Einkommen. „Eine gute Grundlage für den Wohnungsmarkt möchte man meinen.“ Sie lässt nichts unversucht: Sie habe sich ein Premium-Profil auf einem Immobilienportal zugelegt, ihren Vater, ehemaliger Mitarbeitern einer der größten Automobilkonzerne Deutschlands, um eine Bürgschaft gebeten, ein Gesuch diversen Immobilien-Websiten und Zeitungen aufgegeben und sogar im Radio habe ich es versucht. „Keine Chance.“ Sie ist mit den Kräften am Ende. „Ich habe durchgehend nur noch geweint und war verzweifelt.“

Sie nimmt ihre letzte Energie zusammen und schreibt einen Hilferuf auf Facebook. „Ich bekam sehr schnell ganz viele Tipps und Nachrichten, Ideen und Vorschläge und sogar Wohnungsangebote.“ Mehrere Tage habe sie damit verbracht, Hausgesellschaften und Makler anzurufen, E-Mails zu schreiben und ihre prekäre Lage zu erklären. „Vernichtende Antworten kamen zurück.“ Sie sei nicht die einzige „Notsuchende“, die Geschichte klinge zu abenteuerlich und daher unglaubwürdig. „Der schlimmste Satz war: Wenn Sie den Mann schon psychisch krank gemacht haben, dass er sie schwanger verlässt, brauche ich Sie auch nicht als Mieterin.“



Neben der Schmäh bekommt sie allerdings auch vielversprechende Wohnungsangebote. Doch die Hoffnung fällt jedes Mal in sich zusammen, wie ein Kartenhaus. Eine Wohnung, die ihr angeboten wird, könnte ihr Schicksal zum Positiven wenden, doch der Eigentümer meldet sich nicht. Bei anderen bekommt sie Absagen.

Kein „Happy End“: Lena S. muss nach Geburt in verschimmelter Wohnung leben

Auch nach mehreren Monaten Wohnungssuche hat sich nur eines an der Situation von Lena S. geändert: Sie ist nicht mehr allein. Am 4. Juni 2023 erblickt ihr Sohn das Licht der Welt – ein Lichtschein in einer sehr düsteren Zeit. Ihre Eltern sind eine große Stütze. „Sie ackern seit Monaten, um das Obergeschoss des verschimmelten Hauses zumindest über den Sommer bewohnbar zu kriegen.“ So kann sie das Wochenbett in einem eigenen Zuhause, stressfrei verbringen. Anschließend wird sie wieder auf Wohnungssuche gehen. „Wohl fühle ich mich aber nicht, mein Neugeborenes in dieses Haus zu setzen.“



Lena S. hat am Ende des Interviews einen klaren Appell an die Stadt: „Ich wünsche mir für die Zukunft, dass die Prioritäten Münchens bei der Wohnungsvermittlung, vor allem für Berufstätige und Menschen mit mittlerem Einkommen, gesetzt wird.“ Allen anderen Wohnungssuchenden in ähnlicher Lage wünsche sie: Viel Glück, bald ein schönes, passendes Zuhause zu finden.



Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!