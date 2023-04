Verspätungen und Ausfälle: MVG soll Live-App entwickeln - „Würde Fahrgast-Frust verringern“

CSU und Freie Wähler

Damit Kunden Verspätungen bei U-Bahn, Bus und Tram besser nachvollziehen können, soll die Münchner Verkehrsgesellschaft eine Live-App entwickeln. Das fordern CSU und Freie Wähler.

Wo ist die Tram? Wo der Bus? Um diese Fragen künftig selbst mit dem Mobiltelefon zu beantworten, soll die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) eine Live-Map-App entwickeln. Das fordern CSU und Freie Wähler in einem Antrag.

MVG soll Live-App entwickeln: So könnten Kunden den aktuellen Standort ihrer Busse abrufen

Darin heißt es, das Angebot soll künftig sowohl auf der Homepage als auch in der MVG-App eingerichtet werden. So könnten Kunden den aktuellen Standort ihrer U-Bahnen, Busse und Trambahnen abrufen sowie mögliche Verspätungen und Abweichungen in Echtzeit nachverfolgen. Mit Hilfe der Karte sollen der genaue Standort und die voraussichtliche Verspätung des jeweiligen Verkehrsmittels nachverfolgbar sein.

„Eine Live-Map würde den Fahrgästen das Leben erleichtern und den Fahrgast-Frust bei Störungen verringern“, sagt CSU-Fraktions-Chef Manuel Pretzl. Jeder kenne schließlich die Situation, wenn man an einer Haltestelle auf den verspäteten Bus warte.

MVG soll Live-App entwickeln: „Je größer die Verspätung wird, desto größer werden auch die Zweifel“

„Und je größer die Verspätung wird, umso größer werden auch die Zweifel, ob der Bus überhaupt noch kommt.“ Für die S-Bahn gibt es diesen Service bereits. „Was die Bahn kann, sollte die Münchner Verkehrsgesellschaft auch können.“

Bei der S-Bahn ermöglicht GPS-Livetracking eine Echtzeitinformationen. So kann nicht nur jeder zu jeder Zeit sehen, wo genau seine S-Bahn gerade steckt, sondern auch, ob er mit Störungen, Zugausfällen oder Verspätungen rechnen muss. Manche Paketlieferdienste bedienen sich ähnlicher Applikationen.