Von München nach Rom: Missbrauchsbetroffene radeln zum Papst – und haben eine Botschaft im Gepäck

Von: Felix Herz

Mit dem Fahrrad nach Rom – 15 Missbrauchsbetroffene radeln in die italienische Hauptstadt, um dem Papst zu übermitteln, dass der Missbrauchsskandal noch nicht bewältigt ist. © Matthias Balk/dpa

Mit dem Fahrrad nach Rom: Zu dieser Reise brachen am Samstag 15 Betroffene des Missbrauchskandals der katholischen Kirche auf. Es geht um eine Botschaft.

München – Es geht um das Überbringen einer Botschaft – an den Papst. Am Samstag, 6. Mai, sind Betroffene von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche in der Innenstadt von München aufs Rad gestiegen. Ziel ist der Vatikan in Rom. Dort wollen sie dem Kirchenoberhaupt etwas sagen.

Missbrauchsbetroffene radeln nach Rom – mit einer Botschaft an den Papst

„Die katholische Kirche hat den Skandal immer noch nicht bewältigt“, sagte Dietmar Achleitner, der im Alter zwischen 10 und 17 Jahren von einem katholischen Priester missbraucht wurde, zum Grund für die Radpilgerreise. „Dem Papst wollen wir eine Botschaft übermitteln.“

Der Sprecher des Betroffenenbeirates des Erzbistums München und Freising, Richard Kick, betonte: „Wir wollen Betroffenen Mut machen, aufzustehen, sich zu melden, darüber zu sprechen.“ Er sagte: „Wir wollen der Gesellschaft auch zeigen, dass wir nicht alle verletzt und untätig am Boden liegen.“

Zwischenstopp und Treffen mit Kardinal Reinhard Marx in Bozen

Am 16. Mai soll die Gruppe in Rom ankommen. Davor soll es noch einen wichtigen Zwischenstopp geben – in Bozen. Dort treffen die 15 Missbrauchsbetroffenen den Münchner Erzbischof Kardinal Reinhard Marx. Am 17. Mai dann werden sie auf den Papst selbst treffen, bei einer Audienz.

Studie geht von vielen Opfern aus – und einer hohen Dunkelziffer

Im Januar 2022 war ein Aufsehen erregendes Gutachten zu sexueller Gewalt im Erzbistum München und Freising veröffentlicht worden. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelte daraufhin auch gegen den inzwischen gestorbenen Papst Benedikt XVI., weil der Verdacht bestand, Joseph Ratzinger habe in seiner Zeit als Münchner Erzbischof in den 1980er Jahren einen Missbrauchstäter gedeckt und so weitere Taten des Mannes ermöglicht. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Die Studie einer Münchner Anwaltskanzlei geht von mindestens 497 Opfern und 235 mutmaßlichen Tätern aus - und von einem weit größeren Dunkelfeld. In dieses kommt seither etwas mehr Licht: Seit der Veröffentlichung der Studie sind der Diözese nach Angaben einer Sprecherin 54 „neue Sachverhalte“ bekannt geworden, von denen 19 nur zwei bis drei Jahre zurück liegen.

Im Rahmen des Missbrauchskandals äußerte auch Bayerns Ministerpräsident Söder (CSU) Kritik an der katholischen Kirche.

Missbrauchskandal erschüttert die katholische Kirche

„Die Hinweise betrafen Fälle von sexuellem Missbrauch und von Grenzüberschreitungen“, sagte die Sprecherin und betonte, es handle sich um „Hinweise“. „Ob sich die vorgetragenen Sachverhalte so ereignet haben oder die Sachverhaltsschilderungen zumindest plausibel sind, ist noch nicht klar.“

Ebenfalls in München befasste sich auch das Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) mit dem Thema sexuelle Gewalt in der Kirche. ZdK-Vizepräsident Wolfgang Klose forderte bei der Frühjahrsvollversammlung den Aufbau von Strukturen zur Aufarbeitung von Fällen in katholischen Verbänden und Organisationen. Außerdem müsse geklärt werden, wie das ZdK mit der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) zu dem Thema zusammenarbeiten kann. Das Komitee müsse die Aufarbeitung in der DBK und den katholischen Bistümern kritisch begleiten, forderte Klose. (fhz/dpa)

