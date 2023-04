Identität von „gutgläubiger“ Münchnerin geklaut: Jetzt klingeln ständig wütende Menschen bei ihr

Von: Nadja Hoffmann

Teilen

Ein Foto ihres Personalausweises hat Kathrin Rudolph per Whatsapp verschickt. Das nutzen die Gauner jetzt für Online-Betrügereien. © Oliver Bodmer

Gutgläubig hat Kathrin Rudolph ein Foto ihres Ausweises als Identitätsnachweis per Whatsapp verschickt. Doch die 47-Jährige wurde Opfer von Abzockern. Jetzt warnt sie andere.

München - Immer, wenn es an der Tür klingelt, zuckt Kathrin Rudolph zusammen. Ihr erster Gedanke: Jetzt gibt’s wieder Ärger. Denn immer wieder stehen verärgerte Menschen vor ihrer Wohnungstür in Haar. Menschen, die auf Online-Betrüger hereingefallen sind und im schlimmsten Fall viel Geld verloren haben. Alle diese erbosten Leute denken, dass Kathrin Rudolph sie über den Tisch gezogen hat. Doch das stimmt nicht: Die 47-Jährige wurde selbst Opfer von Betrügern. Die nutzen ein Foto ihres Personalausweises, um andere in ihrem Namen abzuzocken.

Betrüger klautet Identität von Münchnerin: „Bin einfach zu gutgläubig“

Die Identität von Kathrin Rudolph wurde vor eineinhalb Jahren erstmals gestohlen. Und ein Ende des Albtraums ist nicht in Sicht. „Ich bin ja selbst schuld“, sagt die zweifache Mutter. „Ich bin einfach zu gutgläubig.“ Rückblick: Kurz vor Weihnachten 2021 wollte sie für ihren Sohn ein besonderes Geschenk kaufen – eine Playstation 5, die zu diesem Zeitpunkt absolut vergriffen war. Bei den Kleinanzeigen auf Facebook entdeckte sie ein privates Angebot für 700 Euro. Der Verkäufer forderte Vorkasse, aber das war ihr zu heikel.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.

Auf Rechnung wollte der Mann die Playstation aber nur schicken, wenn er als Sicherheit einen Identitätsbeweis von Kathrin Rudolph bekommt. Also machte sie ein Foto ihres Ausweises und filmte zudem ein kurzes Video, in dem sie mit dem Pass in der Hand ihre Identität bestätigt. Beides verschickte sie auf Whatsapp. „Und ab dem Moment hab ich nichts mehr gehört.“

Frau aus München will andere warnen

Die 47-Jährige wunderte sich zwar. Da sie ja noch nicht gezahlt hatte, vergaß sie den Vorfall fast. Bis ein paar Wochen später das erste Opfer, das mit ihrer geklauten Identität betrogen worden war, vor ihrer Tür stand. „Seitdem haben wir keine Ruhe mehr.“ Fünf bis sechs Mal pro Woche klingeln wütende Menschen bei ihr. Sie haben für Smartphones, Fernseher oder einen Thermomix bezahlt und nie die Waren bekommen. Der krasseste Fall: ein Mann, der 10.000 Euro für Bauholz bezahlt hat. Die Opfer kommen aus ganz Deutschland, aus Tschechien, aus der Schweiz. Und die Abzocke nimmt kein Ende. Immer wieder erstellen die Betrüger neue Fake-Accounts, nutzen dabei auch den Zweit- und Drittnamen der 47-Jährigen.

Das heißt: Inseriert wird auch als Tatjana oder Melanie Rudolph. Meldet sie die Profile bei Facebook, passiert nicht viel: Denn die Betrüger drängen immer darauf, die Kaufoptionen nicht direkt auf dem Portal, sondern auf Whatsapp zu besprechen. Dort findet dann der eigentliche Betrug statt. Wichtig war, dass Kathrin Rudolph mit dem ersten Opfer, das vor ihrer Tür stand, zur Polizei gegangen ist. Zusammen haben sie den Betrug und den Identitätsklau gemeldet. Somit ist der Fall im System – und die Polizeibeamten wissen, was los ist, wenn sich neue Opfer aus ganz Deutschland melden. Wie oft es schon zur Abzocke gekommen ist? Kathrin Rudolph weiß es nicht. Umso wichtiger ist ihr zu warnen. „Damit andere vorsichtiger sind.“ Und damit irgendwann wieder Ruhe ist.

Ein weiterer Fall aus München: Denise S. wollte eine Konzertkarte bei Ebay-Kleinanzeigen verkaufen. Die vermeintliche Käuferin hat ihr 900 Euro abgeluchst – und die Betrüger wollten sogar noch mehr Geld.