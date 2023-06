Jetzt bewerben: Gesucht wird das tz-Wiesn-Madl 2023

Fast vier Jahre ist die Krönung von Anna-Luisa Stehbeck (31) aus Dorfen (Kreis Erding) her. Aber jetzt geht die Wahl zum tz-Wiesn-Madl endlich in die nächste Runde!

Ab heute können sich unter tz.de/wiesnmadl wieder die feschesten Damen bewerben. Mitmachen kann jede, die mindestens 18 Jahre alt ist. Ladet mindestens drei schöne Fotos von euch hoch, am besten in Tracht. Und schreibt uns, warum gerade ihr unser tz-Wiesn-Madl werden wollt.

Aber wer folgt ihr auf den Thron? Anna-Luisa hat einen Tipp für die Bewerberinnen: „Am besten man zeigt sich so natürlich wie möglich.“ Und die Liebe zur Wiesn und zur Tracht hilft freilich. Anna-Luisa hat mehr als 20 Dirndl – und einige davon selbst genäht. „So kann ich Kleider und Schürzen verschieden kombinieren und habe eine große Auswahl für die Volksfeste“, erzählt sie. Dass sie 2019 das größte Volksfest der Welt repräsentieren durfte, war für sie das Höchste.

Anna-Luisa holte beim letzten Wettbewerb die Krone. Die Physiotherapeutin setzte sich 2019 gegen hunderte andere Schönheiten durch. Sie weiß noch, wie aufregend das war. „Ich habe nicht mit dem Sieg gerechnet“, erzählt sie. Sie wurde damals schon zum Wiesn-Madl in ihrer Heimat Dorfen gekürt. „Und für’s tz-Wiesn-Madl hatte ich mich eigentlich nur zur Gaudi angemeldet.“ Und dann wurde aus der Gaudi das große Glück! Denn sie fand durch den Wettbewerb nicht nur neue Freundinnen. Auch der begehrte Hauptpreis – ein Smart fourfour – ist seitdem ihr treuer Begleiter. „Es hat sich echt gelohnt, mitzumachen“, sagt sie rückblickend und lacht.

Die Wiesn wurde seit 1810 fast jedes Jahr auf der Theresienwiese ausgerichtet. Und auch der Wettbewerb zum tz-Wiesn-Madl hat Tradition – unsere Königin wird heuer schon zum 22. Mal gekürt! Und weil eine Schnapszahl ja Glück bringen soll: Einsendeschluss ist der 9. Juli. Wir drücken die Daumen! rmi

Wahl des tz-Wiesn-Madl 2023: Der Siegerin winkt ein Nissan Juke

Auf die Plätze, fertig los: Ab heute können sich die schönsten Madln, die über 18 Jahre alt sind, unter tz.de/wiesnmadl bewerben. Alle Bewerberinnen sollten drei Bilder – vorzugsweise in Tracht – hochladen und erzählen, warum sie das Zeug zum tz-Wiesn-Madl haben. Einsendeschluss ist der 9. Juli. Die Siegerin wird am 20. September gekürt. In diesem Jahr gewinnt sie einen Nissan Juke* N-Style im Wert von rund 24.000 Euro, zur Verfügung gestellt vom Nissan Autohimmel Bayern. Die Siegerin gewinnt außerdem eine 7-Monats-Mitgliedschaft für Elements sowie einen 500€-Einkaufsgutschein für Trachten Angermaier. Die Madln auf den Plätzen zwei und drei erhalten auch jeweils einen Einkaufsgutschein von Trachten Angermaier (2. Platz 300€, 3. Platz 100€). Außerdem werden sie 12 Finalistinnen von Trachten Angermaier mit einem Dirndl ihrer Wahl ausgestattet und dürfen dieses behalten. Weitere Gewinne kommen von Elements Fitness..

