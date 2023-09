Weitere Demonstration zur IAA angekündigt: „Geschwister for Future“ laufen durch München

Von: Adriano D'Adamo

Am Samstag findet eine weitere Demonstration der „Geschwister for Future“ im Rahmen der IAA statt. Diese soll um 17 Uhr starten.

München – Die Aktivisten der „Geschwister for Future“ haben für Samstag (9. September) einen Demonstrationszug in München im Zuge der IAA angekündigt. Dieser soll voraussichtlich um 17 Uhr beginnen und sich vom „Verkehrswendecamp“ im Luitpoldpark in Richtung Maxvorstadt bewegen. Die Aktivisten wollen sich dabei auf den Straßen „in bewusst langsamen Tempo“ bewegen, erklärten die Mitglieder.

Ein Aktivist der „Geschwister for Future“ mit seinem Gehzeug. © Geschwister for Future

Demonstranten und Polizisten geraten aneinander: Protest für bezahlbare Mieten

Die „Geschwister for Future“ demonstrieren unter anderem für bezahlbare Mietpreise, die aus Steuergeldern subventioniert werden sollen. Die Aktivisten heben hervor, dass die CSU und das Innenministerium diesen Vorschlag abgelehnt haben, aber dafür Parkgebühren regulieren.

Die Aktivisten schilderten auch einen Vorfall mit der Polizei, der sich am Freitag (8. September) ereignete. Eine taube Person nahm an der Protestaktion der „Geschwister for Future“ teil und trug ein Holzgestell. Die Polizei blockierte die Aktion, versprach aber einen Gebärdendolmetscher für die taube Person. „Auch nach mehreren Stunden der polizeilichen Blockade der Gehzeug-Demonstration wurde dieses Versprechen nicht eingelöst. Stattdessen setzte die Polizei die taube Person herab und

kommunizierte mit umstehenden hörenden Personen“, erklärten die Demonstranten. Bei einer Demo der „Geschwister for Future“ im Zuge der IAA wurden mehrere Personen von der Polizei kontrolliert und in Gewahrsam genommen.

