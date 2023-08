Weitere Klima-Kleber sollen weggesperrt werden - Polizei stellt Container-Gefängnisse auf

Von: Nadja Hoffmann

Die Blockaden der Letzten Generation gingen am Dienstag weiter. © L. Schoewerling/SZ-Photo

Drei Aktivisten sitzen hinter Gitter, viele weitere sollen folgen: Am Tag 4 der Protestwelle der Letzten Generation dünnen sich die Reihen aus. Die Blockaden gehen derweil weiter.

Seit vier Tagen sorgen die Aktivisten der Letzen Generation für Chaos auf den Straßen. Nun sind die ersten drei Klima-Kleber hinter Gitter gewandert. Laut Polizei hat sie eine Straubingerin (26), sowie zwei Berliner (43 und 64) bis zum 12. September in präventiven Gewahrsam genommen. Ein Schritt, der am Dienstag vom Amtsgericht bestätigt wurde. Ihre Straßenblockaden werden als Nötigung gewertet. Zudem haben sie gegen die neue Allgemeinverfügung der Stadt verstoßen, die Klimaproteste auf 331 Straßen untersagt. Und: Die Klima-Chaoten haben gegen Einzelverfügungen gehandelt, die die Stadt gegen sie ausgesprochen hat. Inhalt: Ein Verbot, Sekundenkleber mit sich zu führen. Neun solcher Einzelverfügungen hat das KVR erlassen. Tendenz: steigend.

Nach elf Straßenblockaden am Montag gingen die Proteste am Dienstag weiter: Geklebt wurde unter anderem an der Leopoldstraße, am Innsbrucker Ring, an der Landshuter Allee und am Ende der A96. Bis zum Mittag wurden 30 Aktivisten festgenommen, mindestens fünf von ihnen droht laut der Polizei ebenfalls Präventiv-Gewahrsam. Laut der Letzten Generation drohen weiteren 17 Mitgliedern, auch hinter Gitter zu wandern.

Die Container-Zellen waren bereits bei den G7-Gipfeln in Garmisch-Partenkirchen im Einsatz. © DPA

Zur Erstaufnahme stehen jetzt mobile Gefängnisse am Präsidium bereit. Die bayerische Justiz hat die Container-Zellen schon genutzt, um festgenommene Demonstranten bei den G7-Gipfeln in Garmisch-Partenkirchen wegzusperren. Jetzt werden sie für die IAA gebraucht. Die aktuelle Protestwelle der Letzten Generation läuft im Vorfeld der der Automobilausstellung. Wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) erklärt, haben sich daran bislang 87 Klima-Aktivisten beteiligt. 30 gelten als Dauer-Blockierer. Aber: Nur zehn von ihnen stammen aus Bayern, die anderen reisen extra für die Proteste an. „Dafür fehlt mir jedes Verständnis.“ Eher kann Herrmann nachvollziehen, dass die Blockaden für Wut bei den betroffenen Autofahrern sorgen. „Die Gewalt, die von der Letzten Generation ausgeht, provoziert Gegengewalt.“ Doch auch er appellierte an die Bürger, ruhig zu bleiben. Es gelte: Niemand habe das Recht auf Selbstjustiz. Die Letzte Generation kündigt derweil weitere Proteste an.