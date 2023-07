Weltenbummler sucht seine Kabutze

Von: Martina Williams

Teilen

Da hatte Christoph Rehage seine Kabutze noch © privat

Ein Weltenbummler schafft den Fußmarsch von Peking nach München - und strandet hier. Er verlor seinen Handwagen.

Er hat fast 10 000 Kilometer von China nach Deutschland zu Fuß hinter sich und etliche Gefahren überstanden. Doch kurz vor seinem Ziel nahe Hannover steht Weltenbummler Christoph Rehage (41) jetzt ausgerechnet in München vor einem großen Problem: Sein Handwagen, den er auf der Reise zieht, ist weg! Die weiße „Kabutze“ wurde von einer Hausmeisterei entsorgt.

Wagen stand im Hinterhof

Im Jahr 2016 war der Niedersachse in Peking gestartet. Nach seiner Jahrelangen Wanderung hatte Rehage Ende Juni bei einer Freundin am Schwabinger Kurfürstenplatz übernachtet. Die letzten 600 Kilometer in die Heimat nach Bad Nenndorf wollte er nach dem Zwischenstopp zurücklegen. „Ich habe den Handwagen in den Hinterhof gestellt. Weil es so geregnet hat, konnte ich keinen Zettel mit meinem Namen befestigen“, erzählt Rehage. Ein paar Tage später war er überzeugt: „Da steht die Kabutze doch gut.“ Irrtum. Drei Wochen später war der Karren mit den hochwertigen Schwalbe-Reifen nicht mehr da.

Treuer Begleiter: Rehage zieht den Wagen auf seinen Reisen hinter sich her. © Privat

Nach seiner Rückfrage bei der Hausmeisterei vermutet Rehage, dass der Karren im Wertstoffhof Nymphenburg gelandet sei. Doch dort wurde er bislang nicht gefunden, wie der Abfallwirtschaftsbetrieb mitteilt. Genauso wenig wie an den anderen Wertstoffhöfen, die bereits unterrichtet wurden.

Rehage hofft auf Hilfe der Münchner

Rehage sitzt erst mal in München fest: „Ich brauche den Wagen, um meine Sachen nach Hause zu transportieren, ich kann sie nicht alle schleppen.“ Und wenn die Kabutze nicht mehr auftaucht? „Dann muss ich jemanden finden, der mir hilft, einen neuen Wagen zu bauen.“ Er hofft nun auf Hinweise durch die Münchner. „Denn ich will doch einfach nur weiterlaufen.“