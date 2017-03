Funsportzentrum: Kommt jetzt der Neubau?

In Pasing

von Monika Wehrl-Herr

Der Neubau des Eis- und Funsportzentrums könnte in Kürze beginnen. Das zumindest hofft der Bezirksausschuss (BA) Pasing-Obermenzing.

München - Seit geraumer Zeit ist wie berichtet nur eine Eisfläche der Anlage an der Agnes-Bernauer-Straße 241 in Pasing nutzbar. Eine Sanierung hatte bauliche Mängel nach sich gezogen – und ein Gerichtsverfahren gegen die Handwerker.

Doch nun, so SPD-Fraktionssprecherin Constanze Söllner-Schaar, sei der Rechtsstreit beigelegt worden und dem Projekt stehe nichts mehr im Weg.

Möglichst bald, so fordert der Bezirksausschuss, sollten die Pläne zur Neugestaltung des Stadions, in dem Sportler unabhängig vom Wetter eislaufen können, öffentlich vorgestellt werden. Man wolle zum Beispiel erfahren, wie groß das Zentrum werden könnte, ob eine Gaststätte geplant sei oder ob es dann auch im Sommer genutzt werden könnte, so Söllner-Schaar.

mwh