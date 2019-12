Erst Eigenbedarfs-Schock, jetzt Schimmel: Nächster tragischer Fall in umstrittenem Haus in Nymphenburg

Die Situation im umstrittenen Haus in der Amalienburgstraße in Nymphenburg spitzt sich weiter zu. Nun könnte nach Rosi Ehmann der nächste Bewohner ausziehen müssen.

München - Die Situation im umstrittenen Haus in der Amalienburgstraße in Nymphenburg spitzt sich weiter zu. Nachdem der Ex-Promiwirtin Rosi Ehmann die Zwangsräumung droht, klagt der 54-jährige Konrad Zimmer über Schimmel. Außerdem sei auch ihm gekündigt worden. Für die Beratung durch einen Anwalt hat er sogar sein Auto verkauft.

Es sind schwere Zeiten für Konrad Zimmer (54). Da sind die gesundheitlichen Probleme – seine Frau Karolina leidet mit nur 53 Jahren an Demenz, Konrad selbst hatte einen Darmdurchbruch zu verkraften.

Hinzu kommt die Angst, die 64-Quadratmeter-Wohnung am Botanischen Garten zu verlieren. Jene Wohnung, in der es seit einigen Wochen auch noch ein Schimmel-Problem gibt. Jene Wohnung, die jetzt teurer werden soll.

+ Seit 20 Jahren wohnt Rosemarie Ehmann in der Nähe des Botanischen Gartens. Doch bis Silvester muss die 77-Jährige ihr Zuhause verlassen. © tz/mm

Zimmer wohnt im selben Haus wie Rosi Ehmann, über die wir vergangene Woche berichteten. Die 77-Jährige bekam die Kündigung wegen Eigenbedarfs. Eine Zwangsräumung steht an, der Termin wurde immerhin auf Ende Januar verschoben. Die ehemalige Promi-Wirtin setzt alles daran, bis spätestens dann eine neue Bleibe zu finden. Das erzählt sie, als sie am Sonntag bei ihren Nachbarn Karolina und Konrad Zimmer auf der Wohnzimmercouch sitzt. In der Ecke zeigen sich dunkle Schimmelflecken – gefährlich schon für Gesunde!