Horror-Unfall in München: Radfahrerin verliert nach furchtbaren Zusammenstoß ihr Leben

Frau überlebt nicht

In München ereignete sich am Donnerstag (23. Juli) ein tödlicher Verkehrsunfall. Ein Mann übersah eine Radlerin beim Abbiegen. Die Fahrradfahrerin starb im Krankenhaus.

Eine Auto krachte in eine Fahrradfahrerin und verletzte die Frau schwer.

Die Radlerin erlag kurze Zeit später ihren Verletzungen in einem Krankenhaus.

München - In der bayerischen Landeshauptstadt kam es am Donnerstag (23. Juli) zu einem schrecklichen Unfall. Wie die Polizei berichtet, war ein 64-jähriger Münchner mit seinem Auto auf der Dachauerstraße unterwegs, als er beim Abbiegen eine ältere Dame auf ihrem Fahrrad übersah. Für die Frau endete der Zusammenstoß tödlich.

Dem Bericht nach war der Autofahrer (64) gegen 11.40 Uhr mit seinem Renault auf dem Wintrichring in Richtung Dachauerstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Dachauer Straße wollte er auf der Rechtsabbiegerspur abbiegen. Von links kam eine 84-jährige Münchnerin auf einem Fahrrad, um die Dachauer Straße stadteinwärts zu fahren. Dann kam es zum folgenschweren Zusammenstoß.

Beim Abbiegevorgang des Pkw nach rechts kam es zum Zusammenstoß mit der von links auf dem Radweg fahrenden Münchnerin. In Folge des Unfalls stürzte sie und zog sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie musste vor Ort durch einen Notarzt versorgt werden und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus gebracht. Am Freitag, 24.07.2020 verstarb die 84-Jährige im Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.