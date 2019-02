Geheimer Schacht in München entdeckt! Jetzt kommt es zu Verspätungen im Bahnverkehr

Bauarbeiter entdeckten einen geheimen Schacht am Gleis (Symbolfoto).

Fund mit Folgen

Bei den Bauarbeiten zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München sind Bauarbeiter auf einen nicht verzeichneten Schacht gestoßen. Wozu dieser angelegt wurde, ist unklar.

München-Laim - Bei den Bauarbeiten zur zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München sind Arbeiter auf einen bis dahin unbekannten Schacht gestoßen. Daraufhin kam es im Regional- und S-Bahnverkehr zu Beeinträchtigungen. Züge mussten am Mittwoch auf dem Weg zum Hauptbahnhof teilweise vorzeitig am Bahnhof Pasing enden, wie die Bahn mitteilte. Bei einer S-Bahnlinie fielen alle Fahrten aus. Die Störungen sollen noch bis mindestens Donnerstagabend anhalten.

Geheimer Schacht nicht in den Unterlagen verzeichnet

Der Schacht in der Nähe des Bahnhofs Laim war laut Bahn in keinen Unterlagen verzeichnet. Das Unternehmen wollte ihn mit Beton füllen und solange die Bauarbeiten an dieser Stelle ruhen lassen.

„Wir stoßen immer wieder auf Rohre und Leitungen“, sagte eine Bahnsprecherin. Diese seien in der Vergangenheit verlegt worden und auf keinen Plänen eingezeichnet. Zur Entlastung des für Störungen anfälligen S-Bahn-Netzes wird in der Landeshauptstadt derzeit eine zweite Stammstrecke gebaut. Sie soll 2026 in Betrieb gehen und verläuft überwiegend unterirdisch durch die Innenstadt.

Lesen Sie auch

Abschiebung eskaliert: Bundespolizist am Flughafen schwer verletzt

Paar will sich in fremdem Auto vergnügen - dann folgt der Schock

Feuer im Olympischen Dorf: Brand hat verheerende Folgen - für Mann kommt jede Hilfe zu spät