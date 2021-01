Neue Sehenswürdigkeit in München lockt Fotografen aus dem Umland an - erste Klagen gibt es bereits auch

Um bei der Hackerbrücke zu bleiben brauche ich nicht Ihren Ratschlag, weil diese viel besser an den Verkehrsfluss in alle Richtungen angepasst ist. Auch Donnersberger Brücke und Friedenheimer Brücke sind besser. Die Konflikte mit Radfahrern und torkelnden Fußgängern auf dem Arnulfsteg werden zukünftig noch für einige Artikel hier im MM sorgen. Warum baut man für so viel Geld so einen Schmarrn. Ich schlage vor, den Arnulfsteg für Radfahrer zu sperren, weil sonst nur zusätzliche Gefahren entstehen.

Eine Querung der Landsberger Straße mittels Ampel soll noch eingerichtet werden. Das hat wohl einfach in der Kürze der Zeit (der Arnulfsteg hat ja nur zwei Jahre länger als geoplant gedauert:-)) noch nicht geklappt. Ob das eine günstige Querung wird, wage ich natürlich angesichts der in München üblichen Ampelschaltungen zu bezweifeln.

Von der Schwanthalerhöhe kommend in Richtung Norden kann man die Landsberger Str. auch an der Schrenkstr. überqueren. Aus der anderen Richtung ist das allerdings für Radfahrer nicht möglich, weil der Radweg an der Landsberger Str. nur eine Richtung zulässt. Es bleibt nichts anderes als zur Donnersberger Brücke vorzufahren und dort zu queren. Praktisch bedeutet das, dass in Richtung Süden die Donnersberger oder Hackerbrücke für Radler meist die bessere Wahl ist.

Seit 2006 gibt es ein Fuß- und Radwegkonzept "Zentrale Bahnflächen München" in dem (auch) südlich entlang der Gleise auf alten Bahnflächen eine Verbindung vom Hauptbahnhof bis Pasing vorgesehen ist. In dem Konzept findet man auch bereits den Arnulfsteg und dort ist eine Verbindung Richtung Osten zur Hackerbrücke geplant und zu einem kleinen Stück an der Hackerbrücke auch bereits vorhanden. Allerdings ist unklar, wann und ob der große Rest kommt.