Dieses untypische Wohnquartier entsteht im Münchner Westen

Viele neuen Wohnungen

In München gibt‘s bald ganz viele neue Wohnungen. Vor allem ist eine Sache daran für München nicht typisch...

München - Im Westen der Stadt entsteht ein neues Wohnquartier: Insgesamt 340 Wohnungen sollen bis Ende 2020 östlich der Lipperheide nahe der Blutenburg gebaut werden. Kernstück des Projekt sind die 192 Wohnungen, die der Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) in fünf Riegeln baut.

Mit diesem Projekt will sich der WAF gegen den Münchner Trend positionieren: Gebaut werden ausschließlich Mietwohnungen. „Unser Ziel ist es, das Objekt langfristig im Bestand zu halten“, sagt WAF-Chef Michael Kuemmerle. Deshalb entsteht ein Mix aus Ein- bis Vierzimmerwohnungen zwischen 34 und 125 Quadratmetern Wohnfläche. Die Hälfte der Wohnungen sind dabei Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen.

Das ist für München nicht typisch. „Dieses Projekt ist nicht allein auf die Vermarktung ausgerichtet“, sagt der Münchner Architekt Peter Kupferschmidt. Der Trend in München: Wohnanlagen mit Mikro-Appartments. „Diese lassen sich besser verkaufen“, weiß der Gründer und Inhaber des Architekturbüros Kupferschmidt Architekten. „Aktuell planen wir in München drei weitere Objekte mit insgesamt 1000 Einheiten Mikro-Appartments – das ist der Münchner Markt.“ Bei der Miete will sich der WAF am Markt orientieren, aber nicht den vollen Spielraum ausnutzen.

