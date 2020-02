Tödlicher Unfall in München: Mercedes-Fahrer erfasst Fußgänger frontal - dann flüchtet er

Ein Autofahrer hat in München einen Fußgänger erfasst. Der Mann starb, der Fahrer flüchtete. (Symbolbild)

Anwohner rufen Polizei

In München hat sich ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Ein Mercedes-Fahrer erfasste einen Fußgänger. Der Autofahrer flüchtete zunächst von der Unfallstelle.

München - Am Mittwochabend (26. Februar) hat sich in München ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Gegen 22 Uhr fuhr ein 49-Jähriger aus München mit seinem Auto auf der Zschokkestraße stadtauswärts. Das teilte die Polizei mit.

Mercedes-Fahrer fährt Fußgänger in München an: Autofahrer flüchtet

Im Bereich der Burgkmairstraße trat nach aktuellem Ermittlungsstand ein 72-jähriger Münchner unvermittelt von einem Grünstreifen auf die Fahrbahn. Der Mercedes-Fahrer erfasste den Mann frontal mit seinem Wagen.

Der 72-Jährige blieb schwerst verletzt auf der Fahrbahn liegen. Der 49-jährige Autofahrer kümmerte sich nicht um den Mann und flüchtete von der Unfallstelle. Anwohner, die akustisch auf den Unfall aufmerksam wurden, entdeckten den Schwerverletzten und riefen die Polizei.

Fußgänger stirbt nach Unfall in Krankenhaus: Mercedes-Fahrer stellt sich

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Autofahrer blieb zunächst ergebnislos. Beamte befragten im Bereich der Unfallstelle Anwohner, daraus ergaben sich jedoch keine weiteren Informationen zum Unfallhergang, wie die Polizei mitteilte.

Der Fußgänger wurde unter laufender Reanimation ins Krankenhaus gebracht. Dort starb der Mann kurz darauf. Gegen 2.30 Uhr meldete sich der Mercedes-Fahrer bei der Polizei und räumte seine Beteiligung an dem tödlichen Unfall ein. Er wurde festgenommen, sein Auto sichergestellt und zur Spurensicherung abgeschleppt, wie die Polizei mitteilte. Die Ermittlungen dauern noch an.

Nach tödlichem Unfall in München: Polizei bittet um Hinweise und hat Appell an Fußgänger

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen machen können, sich unter der Telefonnummer 089/6216-3322 zu melden. In diesem Zusammenhang rufen die Beamten Fußgänger dazu auf, die Fahrbahn nur an gesicherten Stellen zu überqueren und sich nochmals zu versichern, dass kein Auto kommt. Fußgänger sollten außerdem nicht zwischen Fahrzeugen auf die Fahrbahn treten und diese nur an gut einsehbaren Stellen betreten. Ablenkungen durch Smartphones oder Kopfhörer sollten vermieden werden.

