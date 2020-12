Unfall oder Tötung? Polizei rätselt über Leiche in Münchner Wohnung

In München-Obermenzing wurde eine Leiche in einer Wohnung gefunden (Symbolfoto).

Ermittlungen haben begonnen

von Thomas Eldersch schließen

Ein Zeuge meldete am Sonntagabend eine leblose Person in einer Wohnung in Obermenzing. Die Polizei machte sich umgehend auf zum Einsatzort und fand eine Leiche.

München - Die Münchner Polizei wurde am Sonntagabend zu einem möglichen Tatort im Nordwesten der Stadt gerufen. In einer Wohnung in Obermenzing wurde eine Leiche entdeckt. Noch können die Beamten nicht sagen, wie die Frau gestorben ist. Die Ermittlungen haben begonnen.

Leichenfund in München: Kripo hat sich eingeschaltet

Am Sonntagabend ging bei der Münchner Polizei* ein Notruf ein. Den Beamten wurde mitgeteilt, dass sich in einer Wohnung in Obermenzing eine leblose Person befinden soll. Umgehend machten sich gleich mehrere Streifen auf den Weg dorthin. In der Wohnung fanden die Polizisten dann die Leiche einer 66-jährigen Münchnerin, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung.

Aufgrund der unklaren Todesursache und der Situation in der Wohnung übernahm die Kriminalpolizei München* den Fall. Sie begann mit umfangreichen Ermittlungen vor Ort, die bis jetzt noch andauern. Woran die Frau gestorben ist, konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht endgültig geklärt werden. Eine Tötung konnte noch nicht ausgeschlossen werden. (tel) *tz.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

