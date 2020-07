Wetter-News: „Heitere“ Aussichten für München - Sonnenanbeter könnten trotzdem vor zwei Problemen stehen

Auf einem mauen Wochenstart folgen erheiternde Aussichten. Der Wetter-Ticker für die Landeshauptstadt München.

Die zweite Juli-Woche beginnt in München* mit durchwachsenem Wetter.

Ab Mittwoch (8. Juli) soll es wieder deutlich wärmer werden.

München - Sonne, Wolken und Regen wechseln sich zum Wochenstart in München ab: Am Montag setzt sich die Sonne erst im Laufe des Nachmittags durch, zuvor hängen dicke Wolken am Himmel. Zwischendurch sind kurze Schauer nicht ausgeschlossen.

München-Wetter: „Heitere“ Aussichten - Sonnenanbeter könnten trotzdem vor zwei Problemen stehen

Im Tagesverlauf ziehen sich die Wolken in Richtung der Alpen zurück, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert. Über 20 Grad soll das Thermometer eher nicht klettern.

Mit dem Blick auf die aktuelle Warnlage wünschen wir einen guten Montagmorgen. Achtung: Es ist recht windig. Vor allem im Norden sollte man den Schirm gut festhalten, wenn man in einen Schauer gerät. Radar: https://t.co/wlbWM3n2m0 /V pic.twitter.com/GirL0BOvJ6 — DWD (@DWD_presse) July 6, 2020

Nur gut, dass der DWD einen äußerst „heiteren“ Dienstag prognostiziert. Nach und nach setzen sich Quellwolken durch. Es wird etwas wärmer als am Montag: über 22 Grad klettert das Thermometer allerdings nicht.

Hitzeaffine Sonnenanbeter könnten zunächst vor einem weiteren Problem stehen. Das Bad in der reißenden Isar kann derzeit zu einer gefährlichen Sache werden. Am ersten Juli-Wochenende herrschte Groß-Alarm wegen gekenterten Schlauchbooten. Ein Retterin berichtete von dramatischen Szenen*.

Wetter in München: Zur Wochenmitte wird‘s heiß

Erfreuen dürften da die weiteren Prognosen: Mittwoch und Donnerstag soll das Thermometer in München auf bis zu 27 Grad ansteigen, reichlich Sonnenstunden inklusive. Regenfälle sollen offenbar ausbleiben, was auch die Lage an der Isar merklich entspannen sollte. (lks/dpa)