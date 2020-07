Heftiges Gewitter wütet über München: KATWARN löst aus - traurige Nachricht aus dem Umland

Pünktlich zum Wochenende trafen München heftige Gewitter. In unserem News-Ticker halten wir Sie über die Entwicklungen auf dem Laufenden.

Das Wetter in München zeigt sich im Sommer 2020 äußerst wechselhaft.

Neben vielen sonnigen und warmen Tagen reihen sich regelmäßig Regen und Gewitter ein. Auch am Freitagabend (10. Juli) krachte es.

Starke Regenfälle im Münchner Umland haben die Isar zu einem reißenden Strom gemacht - ab Samstag (11. Juli) gilt eine eindringliche Warnung für die Stadt und den Landkreis.

Update vom 12. Juli, 07.55 Uhr: Der Samstag fällt im Süden Bayerns wohl komplett ins Wasser. Seit den Gewittern am Freitagabend hat es sich auch über der Landeshauptstadt eingeregnet. Hoffnung auf ein Ende der Niederschläge gibt es vorerst leider nicht. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Alpenraum und auch für München eine amtliche Wetter-Warnung vor Dauerregen herausgegeben. Diese gilt vorerst bis zum Mittag. Doch auch danach dürfte der ein oder andere Tropfen fallen. Das Portal wetter.de warnt für München bis 15 Uhr vor ergiebigem Dauerregen und gibt allgemein eine Regenwahrscheinlichkeit von 95 Prozent an.

Erst ab dem späten Nachmittag gibt es Hoffnung auf Besserung. Dann kann es zumindest laut Vorhersage aufklaren und wir könnten ein wenig Sonne erhaschen. Allerdings muss diese weiter gegen dicke Wolken ankämpfen. Die Temperaturen liegen bei 16 bis 18 Grad.

News vom 11. Juli:

22.22 Uhr: Das Schlimmste scheint zunächst überstanden. Der Freitagabend geht in München regnerisch zu Ende. Kleinere Gewitter sind nicht auszuschließen.

Der Samstag fällt auf jeden Fall ins Wasser, da sind sich die Wetter-Portale einig. Höchstens zwei Sonnenstunden, ergiebige Regenfälle und lediglich 16 Grad werden prognostiziert.

20.20 Uhr: Noch bis 21 Uhr wird im Stadtgebiet vor starkem Gewitter gewarnt, auch wenn die Regenfälle rund um den Hauptbahnhof nachzulassen scheinen. Schlimme Nachrichten gibt es derweil aus dem Umland. In einen Pferdehof im Landkreis Erding hat der Blitz eingeschlagen; ein Tier kam dabei ums Leben.

Auch für die Münchner Feuerwehr gibt es einiges zu tun. Die Einsatzkräfte seien derzeit „aufgrund des Unwetters im Stadtgebiet verteilt im Einsatz“, hieß es auf Twitter.

Die Feuerwehr München ist derzeit im Stadtgebiet verteilt aufgrund des Unwetters im Einsatz.

— Feuerwehr München (@BFMuenchen) July 10, 2020

18.45 Uhr: Jetzt ist die Schonzeit vorüber! Der DWD hat nun auch München in seine amtliche Warnung vor „starkem Gewitter“ integriert. Bis 20.30 Uhr seien Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 80 km/h, „heftigem“ Starkregen und sogar Hagel möglich. Für Teile der Landeshauptstadt (etwa den Perlacher Forst und Umgebung) hat der Warn- und Informationsdienst KATWARN ausgelöst.

+ Da braut sich was zusammen; so sah der Himmel unweit des Hauptbahnhofes gegen 18.45 Uhr aus. © Schierlinger

18.10 Uhr: Die Warnkarte des DWD präsentiert sich derzeit ungewohnt farbenfroh. In ganz Südbayern wird amtlich vor „schwerem Gewitter“, „heftigem Starkregen“ und „Hagel“ gewarnt. Nur die gelb eingefärbte Landeshauptstadt scheint bislang glimpflich davonzukommen. In der Isar-Metropole werden lediglich „Windböen“ angekündigt, wenngleich die Wolkenformationen am Himmel jetzt schon bedrohlich genug aussehen.

+ In ganz Südbayern wird am Freitagabend vor Gewittern gewarnt. © DWD

Update 10. Juli, 17.11 Uhr: München dürfte da heute nicht verschont bleiben. In den südlichen Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Bad Tölz und Miesbach warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bereits jetzt vor „starkem Gewitter“, das später zu unwetterartigen Zuständen führen soll. Für München wurde bislang keine offizielle Warnung ausgegeben, der Blick auf die Warnkarte wirkt jedoch bedrohlich.

Ursprungsmeldung vom 10. Juli:

München - Der Sommer in der bayerischen Landeshauptstadt steuert mit der anstehenden zweiten Juli-Hälfte auf seinen Höhepunkt zu. Bisher reiht sich das Jahr 2020 nicht in die Hitze- und Trockensommer der vergangenen zwei Jahre ein. Pünktlich zum anstehenden Wochenende soll es in München zu heftigen Gewittern kommen, die einen gewaltigen Temperatursturz mitbringen.

Das Befahren der Isar mit Schlauchbooten ist im Landkreis München und in der Stadt ab Samstag, 11. Juli, ausdrücklich verboten. Es wurde sogar KATWARN (Das Warn- und Informationssystem, das in Deutschland bei Katastrophen und in Gefahrensituationen die betroffene Bevölkerung informiert) ausgelöst. Grund: In München werden heftige Regenfälle erwartet. Der Prognose von wetter.com nach soll der Wetterumschwung im Laufe des Nachmittags bis in den Abend stattfinden. Gegen 17 Uhr soll der Himmel zuziehen, zwei bis drei Stunden später soll es der Prognose nach dann zum Wetterwechsel kommen, weshalb es am Samstag lediglich 17 Grad in der Spitze und Regen geben soll.

In den vergangenen Wochen waren viele Münchner - bedingt durch die Corona-Regeln - zum Feiern nach draußen gegangen. Besonders am Gärtnerplatz* artete das teilweise aus. Doch auch an der Isar versammelten sich regelmäßig viele Menschen. Pünktlich zum Wochenende könnte das Wetter dann einigen Menschen, die dieser Tage ähnliches geplant hatten, einen dicken Strich durch die Rechnung machen.

