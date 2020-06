Komplizierte Prognose für‘s München-Wetter: Erst Achterbahnfahrt, dann soll besonders heißer Tag folgen

Nach einem miesen Start in die Woche soll‘s richtig heiß werden. Der Wetter-Ticker für die Landeshauptstadt München.

Das Juni-Wetter könnte einen letzten Paukenschlag für die Menschen in München* parat haben.

Sogar eine „magische“ Temperatur-Marke könnte geknackt werden.

Update 29. Juni, 13.15 Uhr: Für den Montag ist das Schlimmste wohl überstanden. Aktuell liegen vonseiten des DWD keine Wetter-Warnungen für München mehr vor.

Vereinzelt lässt sich sogar die Sonne schon blicken. Auch das Schauer-Risko am Nachmittag ist offenbar merklich gesunken.

Nach Blick aus dem Fenster kaum zu glauben: Mega-Prognose für München - wird sogar „magische“ Marke geknackt?

Ursprungsmeldung:

München - In München beginnt die neue Woche mit viel Regen und einzelnen Gewittern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet Dauerregen, der bis zum Montagmittag (29. Juni) anhalten soll. Bis um 12 Uhr gilt daher eine amtliche Warnung. Niederschlagsmengen von 30 bis 40 Litern pro Quadratmeter werden erwartet.

Heute Vormittag im Westen #Schauer und #Gewitter, Stück für Stück ostwärts vorankommend.

Im Südosten #Dauerregen, in den nächsten Stunden südostwärts abziehend.

Im Norden dagegen oftmals noch viel #Sonnenschein zum heutigen Wochenstart. /V#Wetter #Deutschland pic.twitter.com/AFXRgUgvNO — DWD (@DWD_presse) June 29, 2020

Im Tagesverlauf soll es zeitweise auflockern, es bleibt aber regnerisch mit Schauern. In Teilen Bayerns wird‘s noch deutlich ungemütlicher, sogar Gewitter drohen*. Die Höchsttemperaturen dürften am Montag die 20-Grad-Marke höchstens kurz überschreiten. In der Nacht soll der Regen nachlassen.

Wetter in München: Mega-Prognose - wird sogar „magische“ Marke geknackt?

Für Dienstag (20. Juni) erwarten die Meteorologen eine relativ radikale Wende. DerDWD prognostiziert den Münchnern 14 Sonnenstunden und Temperaturen von bis zu 26 Grad.

Am Mittwoch wird's offenbar noch heißer: dann soll laut aktueller Vorhersage sogar die „magische" 30-Grad-Marke geknackt werden. Wie das Wetter den Münchnern im Juni bislang gewogen* war, können Sie in unserem alten Ticker nachvollziehen. (lks)