Wetter-Rekord in München – sogar im „Jahrhundertsommer“ 2003 gab es das nicht

Sonnenscheinrekord in München (Foto): Vom 1. Juni bis zum 31. August 2022 gab es laut dem DWD 882,1 Stunden Sonnenschein – so viel wie nie.

Jetzt offiziell

Von Lucas Sauter Orengo schließen

Die zweite August-Hälfte beschert München und der Region hochsommerliches Wetter. Jetzt wurde gar ein neuer Allzeit-Rekord gebrochen.

München - Seit Tagen ächzen München und die Region unter anhaltender Hitze. Temperaturen von täglich mehr als 30 Grad sind in dieser zweiten August-Hälfte zum Standard geworden. Ein kurzes Gewitter-Intermezzo am Donnerstag, dem 24. August, konnte bisher auch keine Abkühlung bringen. Die hohen Temperaturen ziehen sich in diesem Monat auch in die Nächte, lediglich für wenige Stunden früh morgens sinkt das Thermometer dieser Tage auf unter 20 Grad. Ansonsten haben es die Münchner mit „tropischen Nächten“ zu tun. Von solchen sprechen Meteorologen, wenn die Werte die 20 Grad nicht untertreffen. Die aktuelle Hitzewelle empfinden daher viele Menschen als kräfteraubend, und sie hat es jetzt auch offiziell in sich: Ein neuer Hitze-Rekord für München wurde in diesem August aufgestellt.

Hitzerekord in München gemessen - sogar der Jahrhundertsommer 2003 ist übertroffen

Wie wetter.com berichtet, wurden die bisherigen Rekorde seit dem vergangenen Mittwoch (23. August) übertroffen: Mit einer Höchsttemperatur von 31,5 Grad hat München den bisherigen Rekord bzgl. der „längsten Hitzewelle“ aufgestellt. Damit ist die Anzahl der Tage in Serie, an denen 30 Grad und mehr erreicht werden, gemeint. Ab einer Temperatur von 30 Grad sprechen Meteorologen von einem Hitzetag“, so die Meteorologen von wetter.com in einer offiziellen Mitteilung.

Wetter-Rekord in München: Daten zeigen, das es so etwas noch nie gegeben hat

Die vergangenen knapp zwei Wochen hatten sich wie folgt in München dargestellt:

Hitzetag Nr. 1 am 12.08.2023 mit 30,8 Grad

Hitzetag Nr. 2 am 13.08.2023 mit 30,5 Grad

Hitzetag Nr. 3 am 14.08.2023 mit 31,7 Grad

Hitzetag Nr. 4 am 15.08.2023 mit 31,4 Grad

Hitzetag Nr. 5 am 16.08.2023 mit 30,0 Grad

Hitzetag Nr. 6 am 17.08.2023 mit 30,7 Grad

Hitzetag Nr. 7 am 18.08.2023 mit 30,2 Grad

Hitzetag Nr. 8 am 19.08.2023 mit 32,9 Grad

Hitzetag Nr. 9 am 20.08.2023 mit 33,4 Grad

Hitzetag Nr. 10 am 21.08.2023 mit 33,6 Grad

Hitzetag Nr. 11 am 22.08.2023 mit 33,8 Grad

Hitzetag Nr. 12 am 23.08.2023 mit 31,5 Grad

Sommer-Rekord in München und der Region - und er baut sich weiter aus

Die bisherigen Rekorde datieren aus den Jahren 2015 und 2003. Im ersteren lag die Zahl von aufeinender folgenden Hitzetagen bei zwölf. Auch im „Jahrhundertsommer“ 2003 lag die Zahl bei zwölf. Mit dem heutigen Freitag, 25. August, bei dem wieder Temperaturen von über 30 Grad gemessen werden, wird dann Tag 14. folgen. Lang anhaltende Hitzewellen werden in der Zukunft wohl häufiger kommen, so die einhellige Meinung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.