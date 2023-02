Wetter-Achterbahn: Temperaturrekord nahe München geknackt - droht dennoch ein Winter-Einbruch?

Teilen

In München droht nach frühlingshaftem Wetter ein erneuter Wintereinbruch. © Peter Kneffel/dpa

Das Wetter spielt derzeit verrückt. Von frühlingshaften Temperaturen bis hin zu winterlichen Prognosen ist derzeit alles zu sehen. Gar ein Temperatur-Rekord wurde gebrochen.

München - Eigentlich müsste der Winter noch im vollen Gange sein. Das Wetter dieser Tage zeigt in München und der Region jedoch das glatte Gegenteil: Die Temperaturen sind bereits in der vergangenen Woche in die Höhe geschossen, stürmisches Wetter brachte Werte von knapp 15 Grad in München mit sich. Auch der Start in die neue Woche hat wettertechnisch nichts mehr für den Winter übrig, das Thermometer steigt etwa am Montag, dem 20. Februar, auf satte 16 Grad - dazu gibt es viel Sonnenschein. In Garmisch-Partenkirchen wurde in den vergangenen Tagen gar ein Temperaturrekord geknackt. Doch ein Blick auf die Prognosen zeigt: So ganz abschreiben sollte man die kalte Jahreszeit noch nicht.

Wetter: Temperaturrekord geknackt - kommt nach dem Frühlingswetter ein Winter-Einbruch?

„In Garmisch-Partenkirchen wurden 20,1 Grad gemessen und das in der zweiten Februardekade. Das war ebenfalls der höchste Werte für die zweite Februardekade seit Beginn der Wetteraufzeichnungen“, erklärt Dominik Jung, Wetter-Experte bei wetter.net. Insgesamt trügt das Gefühl nicht, was die milde Witterung im bisherigen Februar angeht.

„Der Februar 2023 ist aktuell schon 2,7 Grad wärmer als das Klimamittel der Jahre 1961 bis 1990 und diese Abweichung wird in den kommenden Tagen immer weiter ansteigen“, so Jung weiter. Der Winter scheint sich aktuell einfach nicht blicken zu lassen. Doch das könnte sich im Laufe der Woche massiv ändern.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Wetter-Achterbahn: Temperaturrekord nahe München geknackt - droht dennoch der fulminante Winter-Einbruch?

Wie wetteronline vorhersagt, fallen die Temperaturen in München und der Region in den kommenden Tagen stetig. Ab Freitag, den 24. Februar, werden in der bayerischen Landeshauptstadt gar Schneesignale angezeigt. Die Temperaturen sollen dann die drei Grad in der Spitze nicht übertreffen, in den Nächten soll dann - Stand jetzt - wieder Temperaturen unter null Grad einkehren. Ist das dann der letzte Versuch des Winters, das Kommando zu übernehmen? Im März ist die Lage wohl noch sehr unsicher: „Ob und was genau im März passiert ist dagegen noch völlig unsicher“, so Jung weiter. Bleibt also nur abzuwarten, und die Wetter-Achterbahn dieser Tage weiter zu verfolgen.