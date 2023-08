Wetter-Warnung für die Region über mehrere Tage – droht jetzt ein Isar-Hochwasser in München?

Von: Lucas Sauter Orengo

Droht der Isar ein Hochwasser? Trotz ergiebigem Dauerregen in den kommenden Tagen gibt die Hochwasservorhersagezentrale vorsichtig Entwarnung. © Sauter-Orengo

Massive Unwetter haben in weiten Teilen Bayerns teils große Schäden angerichtet, München kam derweil glimpflich davon. Nun gilt eine Warnung vor Dauerregen - droht der Isar jetzt ein Hochwasser?

München - Vom Hochsommer zum Herbst, und das innerhalb von nur wenigen Tagen. Nachdem über knapp zwei Wochen Hitze und Trockenheit die Stadt komplett im Griff hatten, brachten teils massive Unwetter am Samstag (26.8) einen Wetter-Umschwung, der es in sich hatte: Von noch am Donnerstag gemessenen 32 Grad krachte das Thermometer am Sonntag auf Höchstwerte von nur noch 15.

Die Unwetter sind zwar vorbeigezogen, doch der Deutsche Wetterdienst hat jetzt eine neue Warnung herausgegeben: Bis einschließlich Mittwoch wird mit ergiebigem Dauerregen gerechnet. Doch was bedeutet das für die Pegel der Isar - droht gar ein Hochwasser?

Wetter-Warnung für München und die Region: Droht der Isar ein Hochwasser?

Die Hochwasservorhersagezentrale der Isar gibt gegenüber tz.de erste Entwarnung. Trotz der Prognose für die kommenden Tage, würden sich die größeren Regenmengen verteilen, und nicht innerhalb kürzester Zeit vom Himmel kommen. „Der Hochwasserrückhalteraum des Sylvensteinspeichers steht in vollem Umfang zur Verfügung sodass die besonders ergiebigen Niederschläge im alpinen Einzugsgebiet der Isar dort weitgehend zurückgehalten werden können“, so das Amt weiter. Und dennoch: Die ergiebigen Niederschläge werden den Isar-Pegel „deutlich“ ansteigen lassen. Aktuell könne das Erreichen der Meldestufe 1 nicht ausgeschlossen werden.

Massiver Wetter-Umschwung in München und der Region: Wetterdienst warnt

Die Vorhersagen unterliegen am Sonntagnachmittag jedoch noch „größeren Unsicherheiten“, so weiter. Ein größeres Hochwasser, so viel könne bereits gesagt werden, werde jedoch nicht erwartet. Für Münchner heißt es in den kommenden Tagen dennoch: Besser nicht ohne Regenschirm und Regenjacke das Haus verlassen - erst ab Donnerstag soll es dann wieder trocken werden.