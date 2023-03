Experte kündigt Winter-Einbruch für München an - „Wollen es vielleicht nicht wahrhaben“

Von: Lucas Sauter-Orengo

Winter-Wetter in München. So könnte es schon bald wieder in der Landeshauptstadt aussehen. © Rolf Poss via www.imago-images.de

Der Winter kehrt noch einmal zurück. In München ist in den kommenden Tagen Schneefall nicht ausgeschlossen. Ein Experte erklärt die aktuelle Lage.

München - Ja, was denn nun? In München und der Region fährt das Wetter gefühlt seit einigen Wochen Achterbahn. Von einem Tag auf den nächsten bringen stürmische Witterungen erst frühlingshaftes Wetter, um nur wenige Stunden später dann wieder den Winter einkehren zu lassen. Oder eben andersrum. So auch in den vergangenen Tagen: Erst strahlte die Sonne bei fast 20 Grad vom Himmel, jetzt ist es wieder kühl und regnerisch. Ein Ausblick in die kommenden Tage zeigt: Der Winter will wohl noch einmal das Kommando übernehmen.

Winter-Einbruch droht in München - „Wir wollen es vielleicht nicht mehr wahrhaben“

„Wir wollen es vielleicht nicht mehr wahrhaben, aber der Winter schaut tatsächlich nochmal bei uns in München und der Region vorbei,“ so Alban Burster, Meteorologe von wetter.com gegenüber tz.de von IPPEN.MEDIA. Burster erklärt, was wettertechnisch auf München und die Region in den kommenden Tagen zukommt: „Erstmal gibt´s am Wochenende klassisches Aprilwetter mit viel Wind und Schauern, zum Teil auch mit kurzen Gewittern. Ab Montag wird aus Regen immer mehr Schnee. Und dann könnte es sogar zu Wochenbeginn nochmal weiß werden,“ so Burster.

Winter kehrt nach München zurück - Frühling verabschiedet sich in den Süden

Der Frühling zieht sich demnach jetzt in den Süden Europas zurück und wagt dann - Stand jetzt - in unseren Breiten zur Wochenmitte einen neuen Vorstoß. „Aber auch diese Wärme mit 15 bis vielleicht rund 20 Grad ist nicht beständig, weil wir kein Frühlingshoch bekommen. Für alle Sonnenanbeter und Wärmeliebhaber werden das also nochmal zittrige Aussichten und Zeiten. Das deckt sich fast mit dem letzten Jahr, denn da gab es Anfang April nochmal in der Region 10 cm Schnee“, erklärt der Wetter-Experte weiter. Damals hat sich dann erst der Frühling so richtig durchsetzen können.

Wer die Winterjacke in den vergangenen Tagen also schon weggeräumt hat, sollte diese also wieder parat legen.