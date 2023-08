Wieder an Hotspots in München: Aktivisten blockieren Straßen - auch Autobahnauffahrt betroffen

Von: Lucas Sauter Orengo

Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ halten erneut Blockaden in München ab. © Letzte Generation

Wiederholt kam es in München zu Verkehrs-Chaos. Klima-Aktivisten hielten am Dienstagvormittag mehrere Blockaden ab, unter anderem an einer Autobahnauffahrt.

Update, 9.16 Uhr: Wie die Polizei München mitteilt, sind alle „nicht angemeldeten Versammlungen mittlerweile beendet.

Vereinzelt kommt es in den betroffenen Bereichen noch zu Verkehrsbeeinträchtigungen,“ so die Beamten weiter.

Erstmeldung vom 29. August

München - Wie die Polizei mitteilt, haben auch am Dienstag, dem 28. August, Klima-Aktivisten mehrere Aktionen im Münchner Stadtgebiet abgehalten. Bereits am Freitag (25.8) und Montag (28.8) war es in der Landeshauptstadt zu teils chaotischen Szenen gekommen, nachdem Aktivisten der sogenannten „Letzten Generation“ Blockaden durchgeführt hatten. Gar auf der Motorhaube eines Wagens waren zwei Aktivisten gelandet.

München: Verkehrs-Chaos nach weiteren Blockaden - mitten in der City und auf Autobahn-Ausfahrt

Die Proteste am Dienstagvormittag finden laut Polizei an folgenden Straßen statt:

Passauerstr./ Heckenstallerstr.

Dietlindenstr. / Bidersteinerstr.

A96 Ausfahrt Fürstenrieder Straße

Leopoldstr. /Schenkendorfstr

Innsbrucker Ring / Grafinger Straße

Nymphenburger Straße / Landshuter Allee

