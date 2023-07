Neue Wiesn-Band in der Fischer Vroni – „Mallorca-Nummern sollten nicht so viel Raum einnehmen“

Von: Leoni Billina

Das Festzelt Fischer Vroni hat eine neue Band: Die Münchner Zwietracht spielt heuer dort jeden Abend. Die Oktoberfest-Band gibt‘s bereits seit 30 Jahren.

München - Vor 30 Jahren gründete Köbele die Münchner Zwietracht, zunächst spielten sie im Hippodrom, dann im Marstall. In diesem Jahr schlagen sie mit der Fischer-Vroni ein neues Kapital auf, passend dazu mit drei neuen Mitgliedern. Insgesamt sind sie zu sechst: Bass spielt Wolfgang Köbele, Heinz Fuhrmann Trompete, Andi Häckel Keyboard und Akkordeon, Pete Lautenschlager Schlagzeug, Chris Furtner singt und spielt Gitarre, und Danny Klupp spielt Leadgitarre.

30 Jahre Oktoberfest-Band – Wolfgang Köbele hat da schon einiges erlebt. Einen spontanen Auftritt gemeinsam mit Lou Bega zum Beispiel – der ordentlich in die Hose ging. Nach so vielen Jahren hat er ein Gespür dafür entwickelt, wann welcher Song gespielt werden sollte: Ist die Menge zu sehr am Ausrasten eine Ballade oder was zum Schunkeln. Oder welches Stück die Leute zum Mitsingen animiert: Fürstenfeld zum Beispiel, „die Schlager, die alle mitsingen können.“ Und dabei hat die Münchner Zwietracht mindestens genauso viel Spaß wie die feiernde Menge.

„Es ist alles kommerzieller geworden.“

Nach all den Jahren hat Köbele allerdings auch erlebt, dass sich die Wiesn verändert hat. „Es ist schon alles kommerzieller geworden.“ Auch musikalisch und in Bezug auf den so viel beschworenen jährlichen Wiesn-Hit. „Zu Zeiten, als zum Beispiel Hey Baby von DJ Ötzi rauskam und das Lied im Radio rauf- und runtergespielt wurde, da hatte man es im Gefühl, dass das eine Wiesn-Nummer wird“, sagt Köbele. Allerdings habe sich die Radiolandschaft verändert, damit sei es schwieriger, Voraussagen zu treffen.



Fritz Kustatscher, Wolfgang Köbele, Chris Furtner und Hans Stadtmüller (von links) vor der Fischer Vroni. © Marcus Schlaf

„Heutzutage auch wichtig sind Mallorca-Nummern – aber die sollten meiner Meinung nach auf der Wiesn nicht viel Raum einnehmen. Ich bin kein Fan davon, dass ein Mallorca-Hit auch ein Wiesn-Hit wird“, sagt Köbele. Wiesn und Mallorca – das seien unterschiedliche Plattformen. „Es kann schon mal was von der Insel rüberschwappen, das wir ins Programm nehmen“, sagt Chris Furtner, „wichtig ist uns aber, dass es nicht vulgär wird. „Das sind nicht wir, das ist nicht die Wiesn.“ Eine Riesengaudi hat die Band auch mit den anderen Nummern: Schlager, Rock, Traditionelles. Heuer auch das erste Mal mit Sängerin Michaela Wild. Mit der Münchnerin hat die Band eine Show auf die Beine gestellt: 35 Minuten lang, jeden Abend ab etwa 20 Uhr.



Wenn’s dann losgeht, heißt es für die Musiker 18 Tage lang durchheizen – und bloß nicht krank werden.

