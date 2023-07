4 / 6

Hauptsitz der Brauerei Paulauner war lange Zeit der Giesinger Nockherberg. Heute befinden sich die Brauanlagen in München-Langwied. Das Wiesnbier hat 6 % Alkohol (2022) und wird im Paulaner Festzelt, dem Armbrustschützenzelt, im Käferzelt, in Kufflers Weinzelt (als Weißbier bis 21 Uhr), in der Heinz Wurst- und Hühnerbraterei, der Metzger Stubn, der Münchner Knödelei und im Zelt Münchner Stubn ausgeschenkt. © IMAGO / Sven Simon