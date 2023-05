Wir machen das Handwerk erlebbar – Das Handwerkerdorf

Das Handwerkerdorf freut sich darauf, Sie am 17. und 18 Juni begrüßen zu dürfen. © Handwerkerdorf München

Die Stadt München feiert am 17. und 18. Juni Stadtgeburtstag. Mittendrin: Das Handwerkerdorf. In Schauwerkstätten zeigen Handwerkerinnen und Handwerker sowie Auszubildende ihr Können.

Erleben Sie das Handwerk in seiner ganzen Vielfalt – Kommen Sie am 17. und 18. Juni zum Stadtgeburtstag München und finden Sie Ihren Traumberuf!

Zuschauen erwünscht – Mitmachen erlaubt!

Auch in diesem Jahr können die Besucherinnen und Besucher an vielen Ständen wieder selbst aktiv werden. Vom Hobeln über das Schmieden, der farbigen Gestaltung bis zum Federkielsticken und Weben gibt es wieder einige Möglichkeiten. Speziell für Schulabgängerinnen und Schulabgänger lohnt sich ein Besuch auf dem Handwerkerdorf, um sich über eine Ausbildung zu informieren. Denn nirgendwo sonst kann man so viele verschiedene Handwerksberufe auf einem Platz finden und den Handwerkern bei der Arbeit über die Schulter schauen. Selbstverständlich kann sich an den Hütten der Innungen auch über offene Ausbildungs- oder Praktikumsplätze schlau gemacht werden.

Hier geht es zum Handwerkerdorf

Das Handwerkerdorf

Das Handwerkerdorf finden Sie im Herzen der Stadt München am Odeonsplatz. In diesem Jahr gibt es wieder viele Hütten, an denen täglich folgende Gewerke zu sehen sind:

Maler und Lackierer



Metallbauer



Maßschneider



Schreiner



Raumausstatter und Sattler



Dachdecker



Zimmerer



Kaminkehrer



Bauinnung



Elektro



die Handwerkskammer



... und der Münchner Verein



So war das Handwerkerdorf 2022

Sie suchen noch Ihren Traumberuf, schaffen es aber nicht vorbeizukommen? Dann kommt das Handwerk zu Ihnen! Ganz einfach:

Bayerischer Handwerkstag e.V. hilft Ihnen, die passende Lehrstelle zu finden. © Handwerkerdorf München

