„Wir sind München, nicht Benko-City“: Karstadt-Mitarbeiter protestieren gegen Immobilien-Mogul

Von: Isabel Winklbauer

Mit Trillerpfeifen und Plakaten ging die Belegschaft auf die Straße © Markus Götzfried

Nach der Karstadt-Pleite gehen die geschassten Mitarbeiter auf die Barrikaden: 130 von ihnen protestierten in der Schützenstraße. Denn sie erfuhren bislang nicht, warum sie jetzt doch arbeitslos werden - und wollen, dass ihre Filiale geöffnet bleibt und wie geplant ins das historische Gebäude am Hauptbahnhof zieht.

München - Sie sind stocksauer. Rund 130 von 250 Karstadt-Mitarbeitern, die ab Juli voraussichtlich auf der Straße stehen, gingen gestern auf die Schützenstraße und protestierten gegen die Schließung der Filiale am Hauptbahnhof. Mit Trillerpfeifen und wütenden Plakaten machten sie ihren Standpunkt klar: Sie fühlen sich reingelegt, meinen, ein Erhalt ihres Hauses habe nie ernsthaft zur Debatte gestanden.

Karstadt-Mitarbeiter verstehen Schließung nicht

Betriebsrats-Chef Eduard Wölbitsch sieht dieses Szenario vor allem durch das Verhalten der Stadtspitze bestätigt. „Die Abrissgenehmigung für den Stachus-Gebäudeteil wurde schon vor zwei Jahren erteilt, obwohl hier noch Menschen arbeiten“, schimpft er, „und der Oberbürgermeister hat sich zu der Schließung noch nie geäußert.“ Man spürt Wölbitsch’ Wut - und sie richtet sich vor allem gegen den Firmen-Oberboss: „Hier geht es nur darum, dem Karstadt-Eigner René Benko und seiner Immobilinfirma Signa Holding die besten Immobilien zwei Jahre früher zuzuspielen.“ Er versteht die Schließung nach wie vor nicht, die Filiale arbeite schließlich wirtschaftlich.

München: Karstadt-Mitarbeiter protestieren in der Schützenstraße gegen Benko

Wölbitsch ist mit seiner Sichtweise nicht allein. Seine Mitstreiter, die vor der Filiale demonstrieren, sehen nicht nur ihre Jobs gefährdet, sondern auch das Gesicht der Stadt. „Wir sind München, nicht Benko-City!“: So ist es auf einem der Plakate zu lesen. Gastredner der katholischen und evangelischen Kirche schimpfen über „kapitalistische Verirrungen“ und „großen Mist, der hier passiert“ sowie über „ein Unternehmen, das nichts unternimmt und einen Investor, der nichts investiert. Linke-Stadtrat Stefan Jagel spricht von „Raubtierkapitalismus“.

OB Dieter Reiter (SPD), der zurzeit Urlaub macht, schickte seinen Wirtschaftsreferenten Clemens Baumgärtner (CSU). Dieser tröstete: „Der Oberbürgermeister ist für die Karstadt-Mitarbeiter da. Leider sind unsere Möglichkeiten aber begrenzt.“ Man könne Benko zu nichts zwingen, Abriss- und Baugenehmigungen erteile man ihm wie jedem anderen auch nach Rechtmäßigkeit. Vielmehr müsse man den Standort für den Einzelhandel attraktiver machen. Den 250 Entlassenen empfiehlt er die Dienstleistungen der Arbeitsagentur.

Nach Karstadt-Pleite: Angestellte erfuhren bislang nicht, warum sie jetzt doch arbeitslos werden

Wölbitsch und seine Mitstreiter freuten sich, dass „jetzt Gespräche mit der Stadt-Spitze möglich sind“. Auch wenn sie vermutlich so schnell nichts an „Benko-City“ ändern werden. Dem Konzern des österreichischen Immobilien-Magnaten gehört nicht nur der Karstadt-Komplex am Hauptbahnhof, sondern unter anderem auch die Alte Akademie an der Neuhauser Straße, der Oberpollinger, das Karstadt-Sport-Gebäude und das Kaut-Bullinger-Haus. Am Eataly in der Schrannenhalle ist er beteiligt. Doch die Karstadt-Leute geben nicht auf. „Die Hoffnung stirbt zuletzt“, heißt es. Am Stachus habe man die Schließung ja auch zwei Jahre hinausgezögert. Isabel Winklbauer