Fast 40 Jahre nach legendärer Party-Nacht: Mercury-Rechnung aus Münchner Nachtclub wird versteigert

Die Queen-Legende Freddie Mercury feierte 1985 eine wilde Party in einem Münchner Club. Die Rechnung des Abends wird nun im Londoner Auktionshaus Sotheby´s versteigert.

München – Am 5. September 1985 findet im Old Mrs. Henderson in der Rumfordstraße 2 Freddie Mercurys legendäre Geburtstagsparty statt. Am Ende des Abends gibt es eine spektakuläre Rechnung, die zeigt, wie wild der britische Rockstar es hat krachen lassen. Sie belief sich auf unglaubliche 82.500 Mark und listet alle Getränke auf. Darunter befinden sich auch 300 Flaschen Roederer Champagner.

Seit 2008 heißt der legendäre Club von damals Paradiso. Rechts die sagenumwobene Rechnung über 82.500 Mark. © Screenshot Google Street View/dpa

Der Club Old Mrs. Henderson liegt im Münchner Glockenbackviertel, wo nun ein Denkmal für Freddy Mercury entstehen soll.

Schaut man heute auf die recht gemütliche Münchner Partyszene, kann man sich ein Schmunzeln kaum verkneifen. Zwischen soften Tunes und lieblichen Beats zappelt man gediegen auf der Tanzfläche und nimmt dann brav die letzte Bahn nach Hause. Es ist fast nicht zu glauben, dass unsere Metropole mal einiges für Rockstars und Party-Animals zu bieten hatte. In den Sechziger und Siebziger Jahren galt München als die Partystadt schlechthin.

Freddie Mercury feierte vor allem im Old Mrs. Henderson in der Rumfordstraße 2

In den Achtziger Jahren feierte die Münchner Schickeria bis in die Morgenstunden und darüber hinaus. Unter den Feiernden war auch Weltstar Freddie Mercury. Vor allem der Club Old Mrs. Henderson und sein Ambiente hatten es ihm angetan. Zwischen pinkem Plüsch und schweren Vorhängen war Freddie zu Hause. Der Laden galt damals als Institution schwuler Subkultur in München und war gleichzeitig auch beliebt bei einem ganz gemischten Publikum. So entschied sich Freddie seinen Geburtstag in der Rumfordstraße 2 zu feiern.

Eine ekstatisch feiernde, schrille Festgemeinde ganz in Schwarz-Weiß

Und wo einst paillentenbesetzte Möbel und prachtvolle Federgestecke die Räume schmückten, entstand für Freddies feiernde Entourage eine unvergessliche Kostümparty – komplett in Schwarz-Weiß, nach dem Motto „A Black and White Drag Ball“. Szenen von dem Abend im Münchner Nachtclub sind im Video zu seiner Single „Living on my own“ zu sehen. Es zeigt Freddie inmitten einer ekstatisch feiernden, schrillen Festgemeinde.

Knallbunt und verrucht - ganz im Sinne von Rockerlegende Freddie Mercury

Mit dem Auftauchen der Rechnung bekommen nun seine Fans einen kleinen Einblick, was womöglich an diesem legendären Abend im Old Mrs. Henderson passiert sein könnte. Seit 2008 heißt der Club Paradiso Tanzbar und ist immer noch alles andere außer Mainstream. Hier feiert man verrucht und knallbunt, ganz im Sinne von Freddie Mercury.

