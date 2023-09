Wohnung in München tauschen: Börse der Stadt für Mieter jetzt online verfügbar

Von: Julian Limmer

Michael Hoffmann in der Küche seiner neuen Wohnung im Hasenbergl. © Marcus Schlaf

Zwei Münchner sind umgezogen. So weit so gut. Das besondere daran: Sie haben ihre Wohnung getauscht. Die Wohnungstauschbörse der Stadt macht es möglich.

Michael Hoffmann (56) steht in seiner neuen Küche und erzählt von dem ungewöhnlichen Umzug. Er und seine Frau sind dieses Jahr von 76 Quadratmetern, in denen sie über 30 Jahre lebten, in eine Wohnung mit 53 Quadratmetern im Hasenbergl gezogen – freiwillig und ohne Not. „Wir brauchten die vielen Zimmer nicht, unsere Kinder waren ausgezogen“, sagt er. Ihre Miete sank von 600 auf 400 Euro – weil sie ihre Wohnung getauscht haben.

Tauschpartner war eine Familie mit zwei Kindern. Die ist in die größere Wohnung der Hoffmanns gezogen. „Unsere Wünsche wurden alle erfüllt“, sagt Hoffmann. Sie sind damit einer von 66 Haushalten, die auf der Wohnungstauschbörse der Stadt bislang fündig wurden.

Tauschbörse für mehr Münchner Mieter geöffnet

Bisher konnten nur Mieter städtischer Wohnungen der GWG und Gewofag die Börse nutzen. Insgesamt wurden dabei rund 750 Wohnungen zum Tausch angeboten. Doch im August ging das Projekt in eine neue Phase: Nun gibt es die Tauschbörse online für alle. Zumindest fast: Nur geförderte Wohnungen können noch nicht getauscht werden, daran arbeitet die Stadt allerdings. „Unser Ziel ist, das Angebot in die breite Münchner Gesellschaft zu tragen“, sagt Sozialreferentin Dorothee Schiwy bei der Präsenten der Plattform am Freitag.

Manuela Stelzer zog in eine größere Wohnung. © Marcus Schlaf

Die erste Testphase startete bereits vor rund drei Jahren – zunächst nur analog: Um die „schwierige Lage“ auf dem Mietmarkt, wie Schiwy sagt, zu lindern, öffnete Ende 2021 die „Wohnungsbörse“. Die Idee: Münchner können darüber ihre Bleibe tauschen. Denn während vielen älteren Menschen ihre Wohnung zu groß wird, suchen junge Familien verzweifelt nach Angeboten von einem größeren Zuhause. Wie bei Manuela Stelzer (40): Sie lebte zusammen mit ihrem Mann und ihren zwei Buben (3 und 6) auf 56 Quadratmetern. Auf der Börse fand sie eine Tauschwohnung – nicht mal 300 Meter von ihrer bisherigen in Neuhausen entfernt. „Die Kinder haben jetzt endlich ihre eigenen Zimmer“, sagt sie.

Stadt will Umzugswillige besser unterstützen

Damit hatte sie Glück. Denn bislang herrsche noch ein Missverhältnis auf der Plattform, sagt Shiwy. Viele suchen eine größere Wohnung, nur wenige eine kleinere. Durch die Öffnung der Plattform soll das Angebot wachsen.

Gleichzeitig plant die Stadt, vor allem Ältere besser zu unterstützen, die grundsätzlich bereit wären, ihre große Wohnung abzugeben – etwa mit Umzugshilfen. Bei städtischen Gesellschaften bleibt die Miete nach dem Tausch in der jeweiligen Wohnung gleich. Bei anderen Anbietern ist das nicht garantiert.

So können Sie mitmachen Das Angebot der Stadt ist online: Unter wohnungsboerse.muenchen.de/können Münchner ihre Bleiben zum Tausch anbieten. Dabei können die Anbieter ihre Wünsche bezüglich Größe und Viertel angeben. Das System sucht dann nach passenden Tauschpartnern.

Neben Mietern städtischer Wohnungen können jetzt auch Mieter vom freien Markt daran teilnehmen. Sie sollten ihren Vermieter aber zuvor informieren, wenn sie ihre Wohnung zum Tausch anbieten möchten – der Vermieter muss ja nicht jeden Bewerber akzeptieren. Zudem können Mieter nur innerhalb einer Kategorie tauschen: Ein Mieter vom freien Markt kann also keine städtische Wohnung ergattern.