Nach großem Coup auf Wohnungssuche in München: „Vielleicht will jemand eine Oscar-Gewinnerin als Mieterin?“

Von: Lukas Schierlinger

Welcher Vermieter aus München wittert hier ein attraktives Geschäft? Eine waschechte Oscar-Gewinnerin geht auf Wohnungssuche.

München - Ernestine Hipper hat Heimweh und möchte in ihre bayerische Heimat zurückkehren. „Wichtig ist gerade, dass ich unbedingt nach Hause will“, erklärte die 60-Jährige gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa). „Vielleicht will jemand eine Oscar-Gewinnerin als Mieterin in München?“

Oscar-Gewinnerin sucht Wohnung in München

Von Los Angeles fliege sie nun nach Island, wo sie bis Ende April für das Kinoprojekt „Eine Million Minuten“ von Christopher Doll drehen werde. Die 60-Jährige hatte zusammen mit Christian M. Goldbeck die begehrte Filmtrophäe für das Produktionsset von „Im Westen nichts Neues“ erhalten. Der deutsche Antikriegsfilm von Regisseur Edward Berger gewann in der vergangenen Woche insgesamt vier Oscars.

Ernestine Hipper sucht eine Wohnung in München. © imago

Sie habe nicht mit einer Auszeichnung gerechnet und fühle sich noch immer wie in einem schönen Traum, sagte die gebürtige Fränkin. Ob sie genau weiß, was das Leben als Münchner Mieterin mit sich bringt?

Überhitzter Markt in München: Kommen Vermieter einer Oscar-Gewinnerin entgegen?

Im Jahr 2022 lag die durchschnittliche ortsübliche Nettomiete bei 14,58 Euro, wie der offizielle Mietspiegel für die Landeshauptstadt zutage förderte – was einer Steigerung von 21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Vielleicht zeigen sich Vermieter ein wenig kulanter, wenn eine waschechte Oscar-Gewinnerin zum Besichtigungstermin erscheint.

„In dieser Stadt hat die Wohnungssuche menschenunwürdige Verhältnisse erreicht“, kommentierte eine Expertin unlängst – ausführlich berichtet sie vom alltäglichen Wahnsinn auf dem Immobilienmarkt. Oscar-Preisträgerin Hipper sollte sich also auf ein ambitioniertes Projekt einstellen. (dpa/lks)