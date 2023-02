10.000 Teilnehmer bei Querdenker-Demo gegen Siko – Linker wettert gegen „ukrainische Killerbanden“

Von: Florian Naumann

Teilen

Szene der Anti-Siko-Demonstration am Königsplatz. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der Protest gegen die Sicherheitskonferenz in München hat Tradition. Doch 2023 hat eine Demo mit Banden zur Querdenker-Szene den größten Zulauf.

Update vom 19. Februar, 15.54 Uhr: Etwa 20.000 Menschen haben anlässlich der Sicherheitskonferenz in München bei insgesamt 22 Aktionen am Wochenende demonstriert. Die Polizei war mit einem Großaufgebot von 4500 Beamten im Einsatz - wie sie am Sonntag mitteilte, verliefen die Versammlungen weitgehend friedlich. Bei mehreren Demonstrationen wurde gegen die iranische Regierung protestiert, außerdem versammelten sich sogenannte Querdenker und Gegnerinnen und Gegner der Sicherheitskonferenz.

Nach bisherigem Kenntnisstand seien 22 Straftaten und drei Ordnungswidrigkeiten aufgenommen worden, teilte die Polizei in ihrer Abschlussbilanz am Sonntagnachmittag mit. Darunter seien etwa gefährliche Körperverletzung, das Werfen von Pyrotechnik, tätlicher Angriff auf Polizeibeamte, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und das Verwenden verfassungsfeindlicher Symbole. 33 Menschen seien vorübergehend festgenommen worden, aber alle inzwischen wieder freigelassen.

Münchens Polizeivizepräsident Michael Dibowski zeigte sich zufrieden. „Hoch motivierte Einsatzkräfte haben dafür gesorgt, dass die Sicherheit das ganze Wochenende über sowohl für die Bevölkerung als auch für die Konferenzteilnehmer gewährleistet wurde“, erklärte er.

Demonstrationen zur Münchner Sicherheitskonferenz – 10.000 Teilnehmer bei Querdenker-Demo

Update vom 19. Februar, 11.31 Uhr: Die Münchner Polizei hat ein erstes Fazit zum Versammlungsgeschehen rund um die 59. Siko gezogen. Mehr als zehn Versammlungen registrierte sie in München, welche „friedlich und nur mit geringen Sicherheitsstörungen“ verliefen. Mit den „Sicherheitsstörungen“ meinen die Beamten wohl die Lage rund um eine AfD-Versammlung.

Update vom 18. Februar, 21.40 Uhr: Der Siko-Samstag mit mehreren Protest-Demos ist nach Angaben der Polizei weitgehend friedlich verlaufen. Allerdings vermeldeten die Ordnungskräfte im Laufe des Tages neue, teils unerwartete Teilnehmerzahlen.

Vom Königsplatz aus startete am Nachmittag ein unter anderem von der Querdenker-Szene organisierter Protestzug. 10.000 Menschen nahmen daran teil, wie die Polizei München mitteilte. Laut Berichten der Süddeutschen Zeitung und der taz hatte bei der Auftaktkundgebung der frühere Linke-Bundestagsabgeordnete Dieter Dehm von „ukrainischen Killerbanden und Nazi-Faschisten gesprochen“ - und damit sehr direkt russische Narrative aufgegriffen. Neben Friedenstauben- und Pace-Flaggen waren auch russisch-deutsche Fahnenmotive zu sehen.

Auch Teilnehmer einer AfD-Demo am Alten Botanischen Garten wollten sich laut Bayerischem Rundfunk diesem Zug anschließen. 250 Menschen waren zu diesem Termin gekommen, ihnen standen 300 (unangemeldete) Gegendemonstranten gegenüber. Die Polizei trennte die Gruppen nach eigenen Angaben unter anderem durch „unmittelbaren Zwang durch Schieben und Drücken“.

Die Organisatoren aus der Corona-Gegner-Szene um das Bündnis „München steht auf“ hatten 4.000 Teilnehmer am Königsplatz angemeldet. Dieselbe Zahl hatte die traditionelle Anti-Siko-Demo am Stachus erwartet. Hier kamen allerdings auch in der Spitze nach Polizeiangaben lediglich 2.400 Menschen. Zunächst war von 1.300 bis 1.500 Menschen die Rede. Gemeinsame Sache mit den Querdenkern hatten die Organisatoren explizit nicht machen wollen. Eine pro-ukrainische Demonstration am Odeonsplatz besuchten rund 1.000 Teilnehmer.

Lässt der Ukraine-Krieg den Siko-Protest bröckeln? Weniger Teilnehmer bei Traditions-Demo als erwartet

Szene am Rande der Anti-Siko-Demo auf dem Münchner Stachus. © Florian Naumann

Erstmeldung vom 18. Februar, 15.50 Uhr: München - Auch gegen die erste Münchner Sicherheitskonferenz seit dem Ausbruch des Ukraine-Krieges haben am Samstagmittag (18. Februar) einige tausend Menschen demonstriert. Der Teilnehmerzuspruch blieb allerdings teils hinter den Erwartungen der Veranstalter zurück - und auch hinter vergangenen Jahren.

Angekündigt waren gleich mehrere Protestveranstaltungen, wie tz.de aus München berichtete. Darunter auch groß angelegte: Auf dem Stachus fand die traditionelle Demonstration des „Aktionsbündnis gegen die Nato-Sicherheitskonferenz“ statt. Einige hundert Meter nordwestlich hatte das Bündnis „München steht auf“ zu einer Versammlung gerufen - die Gruppe war zu Pandemiezeiten gegen die Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen.

Siko-Protest in München: Teils deutlich weniger Teilnehmer als erwartet

Die Polizei zählte zunächst 1.500 Demonstranten am Stachus. Später von 1.300 Teilnehmern die Rede. Die Veranstalter waren von 4.000 Teilnehmern ausgegangen. So viele waren etwa auch 2019 auf Aufruf eines breiten Bündnisses gegen die „Siko“ auf die Straße gegangen. Allerdings folgten auch diesmal im Anschluss noch ein Protestzug und eine Abschlusskundgebung. Für diese hatte sich die Linke-Bundestagsabgeordnete Sevim Dagdelen als Rednerin angekündigt.

Die traditionelle Anti-Siko-Demo auf dem Münchner Stachus. © Florian Naumann

Im Hotel Bayerischer Hof treffe sich eine Gruppe von Menschen, die „von Spannung und Unsicherheit“ profitiere, hieß es in einer zum Auftakt verlesenen Erklärung. Die Organisatoren kritisierten auch ein „100-Milliarden-Neuverschuldungs-Paket für die Bundeswehr“. Auf Transparenten forderten Teilnehmer „Verhandeln statt schießen, abrüsten statt aufrüsten“ oder „Ukraine: Deeskalieren statt Feindbild schärfen“. Zu lesen war allerdings auch „Nato, Hände weg von Russland“.

Die Verwendung von Nationalflaggen hatten die Veranstalter untersagt. Stark präsent war allerdings die kurdische Gemeinde.

Proteste und Demos zur Sicherheitskonferenz in München: Corona-Maßnahmen-Gegner rufen auf

Auf dem Königsplatz versammelten sich nach ersten Polizeiangaben 2.000 bis 3.000 Demonstranten bei den Corona-Maßnahmen-Gegnern. Das Motto der Veranstaltung lautete „Nein zur Münchner Kriegskonferenz“. Am Nachmittag vermeldete die Münchner Polizei allerdings 10.000 Teilnehmer beim anschließenden Zug durch die Maxvorstadt.

Die Gruppe „Women.life.freedom.munich“ rief indes zum Max-Joseph-Platz. Es ging um die „Bedeutung der demokratischen Prozesse im Iran für die Sicherheit im Nahen Osten und der Welt“. 3000 bis 3500 Menschen waren angekündigt.

Eine etwas andere Stoßrichtung hat eine Versammlung am Odeonsplatz, ebenfalls unweit des Siko-Tagungsortes im Bayerischen Hof. „Gemeinsam gegen den Krieg“ sollte es dort heißen. Beteiligt sind dort alle Parteien des Bayerischen Landtags - bis auf die AfD. Reden halten wollten unter anderem Anton Hofreiter (Grüne), Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) und Florian Hahn (CSU). Zu sehen waren hier zahllose Ukraine- und EU-Flaggen, aber auch die belarussische Fahne der Opposition. Auf Transparenten forderten Teilnehmer etwa „Arm Ukraine Now!“, „Bewaffnet die Ukraine jetzt!“.

Rund 4500 Beamte aus Bayern und anderen Bundesländern sowie 300 Bundespolizisten sind bis Sonntag rund um die Sicherheitskonferenz im Einsatz. (fn mit Material von dpa)