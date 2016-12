17-Jähriger greift Mann an der Münchner Freiheit an

Mit Messer in der Hand

München - Ein 17-Jähriger hat an der U-Bahn-Anlage an der Münchner Freiheit einen Mann mit einem Messer bedroht und ihn geschlagen. Der Täter ist für die Polizei kein Unbekannter.

Der Vorfall, von dem die Polizei jetzt berichtet, hat sich bereits am Montag in den frühen Morgenstunden zugetragen. Der 17-Jährige hielt sich zusammen mit Freunden in der U-Bahnanlage an der Münchner Freiheit auf. Aus nicht bekannten Gründen ging der 17-Jährige plötzlich auf sein 27-jähriges Opfer zu, das sich mit seinen Freunden ebenfalls am Bahnsteig aufhielt.

Der 17-Jährige hatte dabei - für alle deutlich sichtbar - ein Messer in der Hand und fragte den Geschädigten, ob er einen „Alex“ kenne. Als dies verneint wurde, wurde der 27- Jähriger weiterhin angepöbelt und erhielt schließlich von dem 17- Jährigen einen Faustschlag ins Gesicht.

Die mittlerweile verständigten Polizeibeamten konnten den Täter noch am Tatort vorläufig festnehmen.

Der 27-Jährige wurde verletzt, fuhr aber selbst zum Arzt. Der Täter wurde, nach den erfolgten polizeilichen Maßnahmen, seinem mit der Erziehung beauftragten Großvater übergeben. Er ist bei der Polizei als jugendlicher Intensivtäter bekannt.

kg