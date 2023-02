270 Millionen für Bau-Genossenschaften: Konkret sind 37 Projekte mit 2500 Wohnungen betroffen

270 Millionen für Baugenossenschaften & Co.: München gleicht Inflation aus - „Stehen in Krise an ihrer Seite“

Von: Sascha Karowski

Genügend neue Wohnungen sollen in München entstehen (Symbolbild). © Frank Hoermann/SVEN SIMON Imago Images

Die Stadt wird Baugenossenschaften und private Wohnungsbauer mit 270 Millionen Euro unterstützen. Grund sind die durch die Inflation gestiegenen Kosten. Erste Projekte drohten bereits zu scheitern.

München - Münchens Baugenossenschaften machen Inflation und die dadurch gestiegenen Baukosten zu schaffen. Beim Neubau kletterten die Preise im August um 16,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, die Bauzinsen von einem auf 3,11 Prozent. Die ersten Genossenschaften hatten bereits angekündigt, Projekte nicht mehr umsetzen zu können. Die Stadt will nun helfen – mit einem dreistelligen Millionenbetrag.

München gleicht Inflation bei Baukosten aus: „Nicht zusehen, wie Genossenschaften in Auflösung getrieben werden“

Die Corona-Pandemie und der Ukrainekrieg haben durch ständigen Materialmangel die Kosten im Bausektor in die Höhe getrieben und die allgemeine Verunsicherung in der Baubranche weiter verstärkt. Von der deutschlandweit zu beobachtenden Konjunkturflaute im Bausektor sind auch Grundstücke für den geförderten und preisgedämpften Wohnungsbau betroffen, die die Stadt im Erbbaurecht vergibt. Und München braucht genau diese Wohnungen, sagt OB Dieter Reiter (SPD). „Deshalb will ich nicht einfach dabei zusehen, wie Genossenschaften ihre Grundstücke zurückgeben müssen oder aufgrund der aktuellen Wirtschaftslage gar in ihre Auflösung getrieben werden.“

Neben den Genossenschaften sollen auch private Bauträger, die auf stadteigenen Flächen bauen, unterstützt werden. „Damit diese Projekte trotz der aktuellen Preissteigerungen angegangen werden können, werde ich dem Stadtrat vorschlagen, mit einem dreistelligen Millionenbetrag ein Nothilfeprogramm aufzulegen.“



270 Millionen für Bau-Genossenschaften: Konkret sind 37 Projekte mit 2500 Wohnungen betroffen

Konkret steht ein Topf von 270 Millionen Euro zur Verfügung. Davon profitieren nach aktueller Prognose insgesamt 37 Projekte mit 2500 Wohnungen, vor allem im Kreativfeld, in Neufreimann und Freiham Nord.



Bereits mit dem „Wohnungspolitischen Handlungsprogramm Wohnen in München VII“ hat die Landeshauptstadt für den geförderten Wohnungsbau für die nächsten sechs Jahre zwei Milliarden Euro zur Verfügung gestellt und auch den Genossenschaften, privaten Bauträgern und den städtischen Wohnungsbaugesellschaften Hilfe in Aussicht gestellt.

München gleicht Inflation aus : „Wir schicken eine wichtige Botschaft an die Baugenossenschaften“

Der befristete Teuerungsausgleich von 270 Millionen Euro soll nun vor allem durch die Koppelung an die pandemie- und kriegsbedingten Baukostensteigerungen eine möglichst zeitnahe Realisierung der angelaufenen, aber im Baustopp befindlichen Vorhaben sichern.



„Wir schicken eine wichtige Botschaft an die Baugenossenschaften“, sagt SPD-Chef Christian Müller. „Wir stehen in der gegenwärtigen Krise an ihrer Seite, weil wir wollen, dass sie weiter günstigen Wohnraum schaffen können.“

270 Millionen für Bau-Genossenschaften: Grüne sehen Baugenossenschaften als starken Partner

Die Grünen sind erfreut, dass OB Reiter den Vorschlag der Mehrheitsfraktionen unterstützt und das Planungsreferat beauftragt hat den Stadtrat so zeitnah mit einer konkreten Vorlage zu befassen, sagt Grünen-Chef Dominik Krause. „Die Baugenossenschaften sind ein starker Partner für die Stadt München für bezahlbaren Wohnraum. Da sie nicht gewinnmaximierend arbeiten, gehen die aktuellen Baukostensteigerungen unmittelbar an die Substanz neuer Projekte.“ Damit diese und somit die Schaffung von neuem bezahlbarem Wohnraum nicht gefährdet werden, brauche es dringend ein Nothilfeprogramm, wie es das Planungsreferat jetzt dem Stadtrat vorlegen wird. „Ob dieses so ausgestaltet ist, wie es benötigt wird, werden wir bis zur Sitzung des Planungsausschusses im März mit den genossenschaftlichen Akteuren detaillierter diskutieren.“