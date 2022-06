Ärger um Energiesparprämie in München: SPD lehnt Grünen-Vorstoß ab - „Keine Villenbesitzer finanzieren“

Von: Sascha Karowski

Die Grünen wollen Münchner fürs Energiesparen belohnen. Die SPD kritisiert die Idee als Prämie für Gutverdiener. © dpa

Bekommen Münchner Geld fürs Energiesparen? Um die Frage gibt es Ärger zwischen SPD und Grünen, dieses Mal auf Parteiebene.

München - Erneut kriselt es zischen Grünen und SPD – dieses Mal allerdings auf Parteiebene. Anlass ist wieder die von den Grünen geforderte Energiesparprämie. Am Montag hat der SPD-Parteivorstand beschlossen, die Sparprämie abzulehnen. Die Grünen kritisieren die Argumentation.

München: Grüne wollen Energiesparprämie - pro eingespartem Euro soll die Stadt 20 Cent zahlen

Zur Eindämmung der stark gestiegenen Energiekosten hatten die Grünen einer Energiesparprämie beantragt. Damit sollten alle Münchner Haushalte entlastet werden, die wenigstens zehn Prozent der im letzten Abrechnungszeitraum verbrauchten Energie einsparen. Pro eingespartem Euro sollte es eine Vergütung von 20 Cent geben. Leistungsempfänger sollten die doppelte Prämie bekommen.

Allen voran die Jusos hatten kritisiert, dass die Prämie vor allem jenen Menschen zugute komme, die finanziell ohnehin gut aufgestellt seien. Energiesparen müsse man sich auch leisten können. SPD-Chef Christian Köning sagte: „Ich kann keinem Villenbesitzer das Energiesparen aus kommunalen Mitteln finanzieren.“ Zudem sei das Geld in Münchens Stadtkasse auch endlich. „Wir müssen zuerst die Menschen unterstützen, die sich das Heizen bald nicht mehr leisten können.“

Energiesparprämie in München: Stadtratsfraktionen betonen, dass sie in guten Gesprächen sind

Sicher sei es unabdingbar, Menschen in Notlagen zu helfen, sagt Grünen-Chef Joel Keilhauer. „Wir müssen aber angesichts der Klimakrise und des Krieges auch zum Energiesparen ermuntern.“ Das sei zudem keine soziale Frage, Potenzial zum Einsparen gebe es überall. „Es ist schon befremdlich, dass die SPD die soziale Gerechtigkeit vorschiebt, um Klimaschutz zu blockieren. Wir müssen jetzt handelt, damit wir in zehn oder 15 Jahren noch in der Stadt leben können.“ Auch merkwürdig sei, dass die SPD gleichzeitig einem Milliarden Euro teuren Tunnel im Münchner Norden zustimmen werde. „Das steht dem schon gegenüber.“

Grünen-Fraktionschef Dominik Krause betonte auf Anfrage, dass die Stadtratsfraktionen in guten Gesprächen und um einen Konsens bemüht seien. „Aus unserer Sicht spricht nichts gegen eine Energiesparprämie, wenn sie nach sozialen Kriterien vergeben wird“, sagt SPD-Chefin Anne Hübner. „Wir sind mit den Grünen im Rathaus auf einem guten Weg, eine gemeinsame Position zu finden.“