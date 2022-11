Alter Botanischer Garten München: Nach Sex-Angriff auf Mädchen (12) wollen Politiker mehr Sherriffs einsetzen

Von: Sascha Karowski

Polizei und Kommunaler Außendienst sollen häufiger im Alten Botanischen Garten patrouillieren. © Bodmer

Ein Vorfall im Alten Botanischen Garten, bei dem eine Zwölfjährige sexuell missbraucht worden sein soll, beschäftigt nun auch das Rathaus. CSU und Freie Wähler fordern mehr Polizeipräsenz im Park.

München - Mehr Sheriffs im Alten Botanischen Garten. Das fordern CSU und Freie Wähler in einem Antrag. Hintergrund ist, dass am 18. Oktober eine Zwölfjährige in der Parkanlage nahe des Hauptbahnhofes von einem Unbekannten sexuell missbraucht worden sein soll. Das Mädchen war, laut Polizei, auf dem Weg in die Schule und von dem Täter offenbar unter einem Vorwand in den Alten Botanischen Garten gelockt worden.

Alter Botanischer Garten in München: CSU und Freie Wähler wollen mehr Patrouillen der Ordnungshüter

Geht es nach den Stadträten, soll die Stadt nun zusammen mit der Polizei und dem Kommunalen Außendienst ein Konzept zur Sicherung des Schulweges der Schüler des Luisengymnasiums erstellen.

Dabei soll der Schutz vor sexueller Gewalt und genereller Gewaltdelikte im Bereich des Alten Botanischen Gartens vor allem durch erhöhte Präsenz der Ordnungshüter gewährleistet werden.



Alter Botanischer Garten in München: CSU-Vize spricht von blinden Flecken, die man sich nicht leisten könne

„Der Alte Botanische Garten ist immer wieder als Angstraum in den Schlagzeilen“, sagt CSU-Vize Hans Theiss. Das müsse enden. „Offensichtlich reicht die Präsenz von Polizei und kommunalem Außendienst immer noch nicht aus. Wir können und wollen uns solche sicherheitspolitischen blinden Flecken – wie übrigens auch im Nußbaumpark - nicht länger leisten! Die Sicherheit der Schülerinnen und Schülern muss hier höchste Priorität haben.