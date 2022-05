Aus für Zentrum für Mobilität - FDP-Politiker sicher: „Kein Beschluss, der München als Standort ausschließt“

Von: Sascha Karowski

Der Haushaltspolitiker und Bundestagsabgeordneter Karsten Klein. © Dominik Konrad

Der Streit um das Zentrum Mobilität der Zukunft geht weiter. Die CSU hatte davon gesprochen, die Ampel-Regierung hätte München als Standort begraben. Die FDP widerspricht dieser Darstellung

München - Das Deutsche Zentrum Mobilität der Zukunft (DZM) bleibt ein Zankapfel. Die FDP-Fraktion im Bund widerspricht der Darstellung der CSU, wonach München als Standort aus dem Konzept gestrichen worden sei. Die Liberalen im Münchner Stadtrat beantragen derweil, dass die Stadt ein Konzept für die künftige Ausrichtung und Schwerpunktsetzung des DZM erstellen soll.

Zentrum für Mobilität in München: Bundesregierung hatte 320 Millionen Euro Fördergelder versprochen

Andreas Scheuer (CSU), damals noch Verkehrsminister in Deutschland, hatte München 320 Millionen Euro Fördergelder versprochen, um an im Münchner Urban Colab das Zentrum für Mobilität einzurichten. Dort sollten Forschungen zur Mobilität der Zukunft koordiniert werden, etwa zu Flug-Taxis. Die Forschungen wiederum sollten auch in Zweigstellen, etwa Hamburg oder Karlsruhe, stattfinden.



Die neue Ampel-Regierung strich aber die Fördergelder zusammen, eine erste Auszahlung von 66 Millionen Euro wurde auf elf Millionen reduziert. Allen voran die CSU sah darin ein Aus für das Zentrum, im Haushaltsausschuss hatte die Union daher noch einmal die Mittelerhöhung beantragt. Unions-Obmann Florian Oßner berichtete anschließend, die Ampel habe nicht nur das abgelehnt, sondern gleich München ganz als Standort gestrichen. Doch das stimme so nicht, sagt FDP-Haushaltspolitiker Karsten Klein. „Es gibt keinen Beschluss, der München als Standort ausschließt.“



FDP-Politiker Karsten Klein sieht keinen Grund, von einem Aus für das DZM zu sprechen

Tatsächlich hat der Haushaltsausschuss beschlossen, dass die Auszahlung der Fördergelder bis zur Neuaufstellung des Projektes gestoppt wird. In dem Beschluss heißt es aber auch, dass die geplante Zweigstellen in Karlsruhe, in Hamburg, in Annaberg-Buchholz und Minden Bestandteile des neuen Konzeptes sein sollen. Die Zentrale in München wird dezidiert nicht erwähnt. Für Klein ist das aber kein Grund, gleich von einem Aus für die Zentrale zu sprechen. München müsse erst mal ein Konzept vorlegen.



Das Papier schient ähnlich gut auffindbar zu sein wie die Bundeslade. Die CSU behauptet, das Konzept läge längst vor, Münchens zweite Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) hat sogar Informationen, wonach das Konzept derzeit vom Ministerium geprüft werden. Der zuständige Minister Volker Wissing (FDP) weiß davon offenbar aber nichts.



Und seine Parteikollegen im Münchner Rathaus beantragten am Montag, die Stadt solle doch ein neues Konzept erstellen. „Die Stadt sollte die Chancen nutzen, das DZM richtig und klug mit klarem Mehrwert für die Stadt aufzubauen“, sagt Stadtrat Frit Roth. „Jetzt müssen die Hausaufgaben dringend gemacht werden.“