Nächster Karstadt-Kaufhof-Paukenschlag für München! Stachus wird anders aussehen - auch Karstadt Sports macht dicht

Mehrere Filialen betroffen

Die Galeria Karstadt Kaufhof hat Geldnöte. Drei prominente Filialen in München für immer verschwinden werden. Auch Karstadt Sports soll schließen.

Geht die Schließung durch, werden Münchner den Platz kaum wiedererkennen.

Update vom 20. Juni, 20.18 Uhr: Neben den drei Münchner Galeria Karstadt Kaufhof Filialen, die demnächst dicht machen sollen, wurde nun eine weitere Schließung bekannt. Auch die Karstadt Sports Filiale soll geschlossen werden. Die Deutsche Presse Agentur berichtet davon, dass 20 der 30 Karstadt Sports Filialen in Deutschland aufgelöst werden sollen. Darunter fallen die Standorte in Köln, Düsseldorf, Dortmund, Essen, Hamburg und München, wie der Kölner Stadtanzeiger erfahren hat.

Die Münchner Filiale befindet sich in der Neuhauser Straße in der Nähe des Stachus. Die Galeria Kaufhof Filiale am Karlsplatz soll ebenfalls schließen. Genauso der Standort am Nordbad und der Galeria Karstadt im Olympiaeinkaufszentrum.

Karstadt-Kaufhof: Nach Schließung wird der Münchner Stachus anders aussehen

Update vom 19. Juni, 21.08 Uhr: Es waren emotionale Szenen, die sich bei den Betriebsversammlungen der von der Schließung bedrohten Münchner Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) abspielten. „Da sind Menschen dabei, die seit 20 oder gar 30 Jahren im Unternehmen sind und jetzt fürchten müssen, ihre Lebensgrundlage zu verlieren“, berichtet Dominik Dotz von der Gewerkschaft Verdi. Solche Lebenskarrieren seien im Handel mittlerweile eher unüblich, bei den großen Warenhäusern sind sie bis heute gelebter Alltag.

„Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieserSchritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Am Montag soll der Gläubigerausschuss dem Sanierungsplan zustimmen. Bundesweit sollen 62 Häuser schließen (siehe unten).

Die Gewerkschaft Verdi hofft allerdings, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. „Wir geben die Standorte noch nicht auf“, sagt Dotz. Man wolle das Gespräch mit den Vermietern der Immobilien suchen und mit ihnen um einen günstigeren Mietpreis verhandeln. Dabei soll auch die Politik helfen – „ein Hochkaräter aus dem Stadtrat“ könnte sich einschalten.

Auf einen Erfolg solcher Gespräche hofft auch Wolfgang Fischer von City Partner, der Vereinigung der Innenstadt-Händler. „Die Nachricht hat uns sehr getroffen, insbesondere die Galeria-Filiale am Stachus ist ein absolutes Traditionshaus.“ Er hoffe auf die Gespräche mit dem Vermieter und bange mit den betroffenen Mitarbeitern, dass sich doch noch eine Lösung finde.

Karstadt-Kaufhof: Standort am Stachus ist kompliziert

Insbesondere der Standort am Stachus ist kompliziert. Weil die von der Schließung bedrohte Galeria-Filiale quasi Tür an Tür mit dem Karstadt am Hauptbahnhof liegt, galt eine Schließung für Insider als wahrscheinlich. Ein Problem: „Die Sortimente beider Häuser waren zuletzt identisch, da hätte man stärker unterscheiden müssen“, findet Dotz und fragt: „Warum hätten Kunden in beide Läden gehen sollen?“

Andererseits dürfte die Schließung des Kaufhofs den Vermieter der Immobilie in Zugzwang bringen – schließlich verkleinern auch andere Einzelhändler ihre Innenstadtstandorte. Ein Einzelmieter für solch große Flächen an diesem Standort dürfte nicht leicht zu finden sein. Zumal in diesen Zeiten, in denen der Handel unter den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie ächzt. „Die Nachfrage nach Mietimmobilien für Handelsflächen ist deutlich zurückgegangen“, berichtet City-Partner-Sprecher Fischer.

Im Olympia-Einkaufszentrum fanden sich bislang ebenfalls je eine Galeria- und eine Karstadt-Filiale – letztere muss nun weichen. Die frühere Kaufhof-Filiale war in dem Einkaufszentrum das dominierende Haus gewesen. Und während der Karstadt am Nordbad schließen muss, bleiben die Häuser am Rotkreuzplatz (Neuhausen) und an der Münchner Freiheit (Schwabing) erhalten.

Innenstadtstandorten könnte weiteres Ungemach drohen

Verdi-Mann Dotz hofft jetzt darauf, dass möglichst viele der 350 von der Schließung betroffenen Mitarbeiter in den verbliebenen Münchner Häusern des Konzerns unterkommen können. „Insbesondere am Marienplatz und am Hauptbahnhof war die Fluktuation zuletzt groß“, weiß Dotz. Bei einem Wechsel könnten Mitarbeiter der betroffenen Häuser zum Zuge kommen.

Sie fallen zunächst nicht ins Bodenlose. „Für mindestens sechs Monate werden sie in einer Transfergesellschaft aufgefangen und verdienen dort an die 90 Prozent ihres bisherigen Gehalts“, erklärt Dotz das weitere Vorgehen.

Den Innenstadtstandorten könnte weiteres Ungemach drohen – denn die Zukunft der Karstadt-Sports-Häuser ist noch immer ungewiss. Hier gelten mehr als zwei Drittel der bundesweit rund 30 Filialen als gefährdet. Mit demKarstadt Sports am Karlstor und dem Sport Scheck im Pschorrhaus befinden sich gleich zwei Häuser des Konzerns in der Münchner Fußgängerzone.

Karstadt und Kaufhof-Schließung: München mit drei Häusern betroffen

Erstmeldung vom 19. Juni, 15.14 Uhr: München - Sechs der im Zuge der Sanierung von Schließung bedrohten Filialen von Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) liegen in Bayern. Drei davon liegen in München selbst. Und das sind keine kleinen Häuser am Stadtrand. Wenn die Schließungen wirklich durchgesetzt werden, wird die Stadt eine andere sein.

Insgesamt wären rund 800 Mitarbeiter direkt betroffen, wenn die Häuser wie geplant dicht machen, wie ein Verdi-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur am Freitag sagte. Rund die Hälfte davon sind Münchner Stellen. Allerdings will die Gewerkschaft noch um Häuser kämpfen.

Kaufhof und Karstadt-Pleite: Zwei Filialen in Nürnberg und eine in Ingolstadt betroffen

Abgesehen von den Häusern in München sind dem Sprecher zufolge konkret bedroht der Karstadt in Ingolstadt, in Nürnberg die Häuser direkt in der Altstadt an der Lorenzkirche und die Filiale in Langwasser.

Karstadt und Kaufhof-Pleite: Drei Filialen in München droht das Aus

Aber nicht nur in Bayerns Norden droht der Kahlschlag. Auch im Herzen der Landeshauptstadt München* kommt es Dicke. In der Münchner Innenstadt könnten drei bekannte Filialen bald der Vergangenheit angehören. Dem Verdi-Sprecher zufolge ist geplant, sie ersatzlos zu schließen.

+ Von Schließung betroffen: Kaufhof-Filiale am Stachus in München. © SIGI JANTZ

Kaufhof-Hammer für München: Galeria am Stachus muss wohl schließen

Die wohl prominenteste betroffene Filiale steht am Karlsplatz. Die Galeria am Stachus wäre von der Schließung betroffen. Wohl ein Bild, das sich kaum ein Münchner vorstellen kann.

+ Überall in Deutschland schließen demnächst Filialen von Galeria Kaufhof und von Karstadt. © Ippen-Digital-Zentralredaktion | Pries

Karstadt-Hammer: Zwei weitere Filialen in München betroffen

Und damit nicht genug. Geht es nach der Unternehmensführung, droht auch den Filialen am Nordbad und am Olympia-Einkaufszentrum das aus.

„Wir werden uns jetzt daransetzen und darum kämpfen, dass diese Liste möglichst verringert wird“, sagte ein Sprecher. Dazu wolle man mit der Politik, dem Unternehmen und den Besitzern der Immobilien sprechen. „Noch ist die Messe nicht gelesen.“

