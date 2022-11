CSU-Eintritt von Florian Post: SPD-Chef Christian Köning weist Kritik von sich und wirft Post Populismus vor

CSU-Eintritt von Florian Post: Alt-OB Christian Ude verteidigt Entscheidung - „Die SPD hat ihn vertrieben“

Von: Sascha Karowski

Christian Ude (li.) organisierte 2021 den Wahlkampf für das damalige SPD-Mitglied Florian Post. © Jantz

Münchens Alt-OB Christian Ude hat Verständnis für den CSU-Eintritt von Ex-SPD-Mann Florian Post. Die SPD habe ihn schließlich selbst vertrieben.

München - Der ehemalige Bundestagsabgeordnete der Münchner SPD, Florian Post, hat sich der CSU angeschlossen. Und Alt-OB Christian Ude (SPD) hat Verständnis für die Entscheidung. „Es ist ja so, dass er von der Münchner SPD vertrieben worden ist, so dass man ihm den Schritt nicht vorwerfen kann.“ Die CSU als langjähriger Koalitionspartner im Bund und auch im Münchner Rathaus sei auch immer eine denkbare politische Heimat.

CSU-Eintritt von Florian Post: „Die CSU ist die München-Partei, die die SPD mal war“

Wie berichtet, hatte der CSU-Kreisverband München Nord am Montagabend dem Aufnahmeantrag von Post zugestimmt. Der 41-Jährige war bereits Ende August aus der SPD ausgetreten. Für die Sozialdemokraten hatte er von 2013 bis 2021 ein Bundestagsmandat inne. „Die SPD ist für Menschen mit gewöhnlichen Alltagssorgen keine wählbare Partei mehr“, sagte er. In der CSU sieht Post dagegen „die München-Partei, die die SPD mal war“. Sie setze sich für die Menschen ein, die die SPD vergessen habe.



Alt-OB Ude ist ein langjähriger Freund von Florian Post, war auch Manager seines Bundestagswahlkampfes im vorigen Jahr. Die Einschätzung über SPD und CSU teilt der 75-Jährige nur bedingt. „Ich teile aber die Einschätzung, dass die Münchner SPD einige unvorteilhafte Eigenschaften angenommen hat.“ Die CSU sei aber mit Sicherheit nicht als die neue München-Partei zu sehen. „Wenn ich an die Wohnungsverkäufe von Markus Söder denke oder den Umgang mit ausländischen Mitbürgern.“ Gleichwohl verliere die SPD an Integrationskraft in der Mitte. „Und die CSU bemüht sich darum.“

CSU-Eintritt von Florian Post: SPD-Chef Christian Köning weist Kritik von sich und wirft Post Populismus vor

Für SPD-Chef Christian Köning ist die Argumentation von Post derweil nicht nachvollziehbar. „Wir beschäftigen uns mit der Frage von bezahlbarem Wohnraum, wie die Menschen ihre Energiekosten bezahlen können und mobilisieren dabei unsere gesamte politische Kraft, um in schwierigen Zeiten das Leben für Münchner besser zu machen.“ Post scheine zunehmend mit dem Ausspielen von unterschiedlichen Gruppen, seinem Einsatz für Immobilienbesitzer und seinem Populismus andere Interessen zu verfolgen. „Vielleicht ist er dann bei der CSU an der richtigen Stelle.“

Post ist in den Ortsverband Moosach eingetreten, dessen Vorsitzender, Alexander Dietrich, ist sich sicher, dass der 41-Jährige gut reinpasst. „Als langjähriger Bundestagsabgeordneter ist er in Moosach und seinen Vereinen tief verwurzelt.