Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Großteil Ungeimpfter schwer erreichbar“

Impfpflicht-Debatte: Münchens Gesundheitsreferentin Zurek mit eindeutiger Aussage - „Normalität zurückgeben“

Von: Sascha Karowski

Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek bei einem Besuch des Impfzentrums in Riem. © Marcus Schlaf

Vor der Abstimmung im Bundestag bezüglich einer allgemeinen Impfpflicht hat sich Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) erneut positioniert. „Nur die Impfpflicht kann uns Normalität zurückgeben.“

München - Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek (SPD) dringt auf die Einführung einer einer allgemeinen Impfpflicht. „Das Corona-Virus ist gekommen, um zu bleiben. Impfen ist das zentrale Element der Pandemiebekämpfung“, sagte Zurek am Mittwoch. Am Donnerstag plant der Bundestag eine Abstimmung zur Frage einer allgemeinen Impfpflicht.

München: Bürger zögern beim Impfen - Zweitimpfungen stagnieren

Die bisherigen, mannigfaltigen Maßnahmen hätten die Bürger nicht überzeugt, sagte Zurek weiter. Niedrigschwellige Impfangebote, Impf-Kampagnen, -Beratungen und -Aufklärungen hätten nicht dazu beigetragen, gewünschte Ergebnisse bei den Impfungen zu erzielen. Gestern meldete die Stadt eine Quote bei den Zweitimpfungen von 75 Prozent bei der impffähigen Bevölkerung. „Voraussetzung für eine wirksame Pandemiebekämpfung und den Eintritt in eine endemische Phase ist eine möglichst vollständige Impfung der Bevölkerung, die Impfquote muss auf jeden Fall höher als 85 Prozent sein“, sagte Zurek. „Daher gibt es zur Einführung einer allgemeinen Impfpflicht keine Alternative, wenn wir dieser Pandemie Herr werden wollen.“



In einer mehrheitlich im Vorstand des Münchner Gesundheitsbeirats verabschiedeten Stellungnahme heißt es: „Die in Europa zugelassenen Impfstoffe sind sicher, wirksam, gut verträglich und stehen in ausreichender Menge zur Verfügung.“ Inzwischen gebe es fünf zugelassene Impfstoffe, auch ein proteinbasierter, ein sogenannter Totimpfstoff, sei zugelassen worden. Nur durch die generelle Anhebung der Durchimpfungsrate könnten künftige weitere Infektionswellen wirkungsvoll verhindert werden.



Münchens Gesundheitsreferentin Beatrix Zurek: „Großteil Ungeimpfter schwer erreichbar“

„Es besteht aber die Herausforderung, dass ein Großteil der bislang ungeimpften Personen schwer erreichbar ist“, sagt Zurek. „Wir tun unser Möglichstes, um die Impfquote zu steigern.“ Seit der zweiten März-Woche setze die Stadt parallel zum Impf-Angebot auch darauf, mit gut ausgebildeten Impf-Guides in ausgewählten Stadtvierteln auf die Menschen zuzugehen. „Doch die Impfquote ist immer noch zu gering. Nur die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht kann mittelfristig die sehr hohe Belastung des Gesundheitswesens reduzieren und langfristige Erkrankungen wie Long Covid verhindern helfen. Und nur die Impfpflicht kann uns mittelfristig ein Stück Normalität, einen Teil unserer alten Freiheit, zurückgeben.“