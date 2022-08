Nebenberuflich studieren an der DIPLOMA Hochschule München: Individuelles Zeitmanagement macht’s möglich!

DIPLOMA Hochschule München – mit dem Fernstudium auf Erfolgskurs

Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule München mit maximaler Flexibilität: Als Präsenzseminar oder Online-Studium. © DIPLOMA Hochschule München

Neben dem Beruf oder der Familie: flexibel und praxisnah – an der DIPLOMA Hochschule finden Sie Ihren Wunschstudiengang.

Die Vielfalt an den Hochschulen wächst seit Jahren und das ist gut so. Unsere Gesellschaft braucht viele kluge und kreative Köpfe, die unterschiedliche Perspektiven und Erfahrungen mitbringen. Mit flexiblen Bildungsbiografien erhalten junge Menschen bestmögliche Konditionen und gerechte Chancen, ihre Potenziale entfalten können.

Seit 25 Jahren ist die DIPLOMA nun zu diesem erklärten Ziel unterwegs, mit über 8.30​0 Studierenden und bundesweiten Studienzentren. Eines davon befindet sich in München. Sie sollen sich deshalb auch für eine Ausbildung und gegen das Abitur entscheiden können – und das, ohne sich damit auf alle Zeit den Weg in ein Studium zu verbauen. Prof. Dr. Michaela Zilling, Präsidentin der DIPLOMA Hochschule, führt an: „Wir brauchen diese Potenziale, um die Herausforderungen unserer Zeit anzugehen – in den Betrieben und der Wirtschaft ebenso wie in Forschung und Lehre.“

Das Studienangebot der DIPLOMA Hochschule München

Am Studienzentrum in München finden die Vorlesungen und Seminare an circa 12 bis 14 Samstagen pro Semester statt. Sie dienen zur Ergänzung und Vertiefung der Studienmaterialien, zur Vorbereitung auf Prüfungen und natürlich auch zum Austausch mit Lehrenden und Kommilitonen.

Zur Auswahl stehen hier insgesamt 21 Bachelor- sowie Masterstudiengänge in fünf Fachbereichen. Alle Fernstudiengänge der DIPLOMA Hochschule sind NC-frei studierbar.

Gesundheit & Soziales (z.B. Soziale Arbeit B.A. und Angewandte Gesundheits- und Therapiewissenschaften M.A.)

Wirtschaft (z.B. Wirtschaftspsychologie B.Sc. und Tourismusmanagement B.A.)

Recht (z.B. Wirtschaftsrecht LL.B.)

Technik (z.B. Mechatronik B.Eng. und Wirtschaftsinformatik B.Sc.)

Stimmen zum Studium

Besonders schätze ich das Verhältnis von Lehrenden zu Studierenden, diese treten mehr als Coach auf und unterstützen durch diese Art den Studienerfolg. Ich denke, dieser Spirit macht die DIPLOMA aus.

Zwei neue Studiengänge im Fachbereich Gestaltung & Medien

Mit Digital Games Business B.A. (Start zum Wintersemester 22/23) und UX-Design B.A. (Start Sommersemester 23) hat die DIPLOMA Hochschule zwei neue innovative Studiengänge in das Angebot aufgenommen: entweder als Fernstudium mit realen Präsenzseminaren am Studienzentrum oder auch als Online-Studium mit Live online Seminaren.

Bachelor of Arts in Digital Games Business – die persönliche Wachstumsstrategie für leidenschaftliche Gamer © DIPLOMA Hochschule München

Der Bachelor of Arts in Digital Games Business ist eine persönliche Wachstumsstrategie für Interessent:innen, die sich leidenschaftlich mit dem Phänomen Games identifizieren, ein Interesse an innovativen Medien und Management mitbringen und szeneaffin ihre Karriere im Games Business vorantreiben wollen.

Der neue Studiengang User-Experience-Design, kurz UX-Design, macht Absolvent:innen zum „Nutzer-Versteher“. Sie bilden die Schnittstelle zwischen dem User und dem Entwicklerteam, indem sie die Bedürfnisse, Gedanken und Emotionen der User bei der Interaktion mit einem digitalen Produkt analysieren, kreieren und optimieren.

Bundesweite Studieninfotage am 02. September – auch am Studienzentrum München Lernen Sie die DIPLOMA Hochschule am Studieninfotag am 2. September persönlich kennen! Zwischen 16 und 19 Uhr steht Ihnen ein Team von Studienberater/innen für Fragen zur Verfügung, Studierende der DIPLOMA Hochschule berichten aus erster Hand von ihrem Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule München. Der ein oder andere Tipp für den erfolgreichen Studienabschluss kann dabei ebenso „eingesammelt“ werden, wie erste Eindrücke bei der Teilnahme an einer Probevorlesung.

Die DIPLOMA Hochschule München berät Sie gerne

Studieninfotag am 2. September – Lernen Sie die DIPLOMA Hochschule persönlich kennen! © DIPLOMA Hochschule München

Die Studienberater:innen der DIPLOMA Hochschule München nehmen sich gerne ausreichend Zeit für Sie. Vereinbaren Sie entweder einen individuellen Termin unter 089 5150570-0 oder muenchen@diploma.de oder kommen Sie zu einem der Beratungstermine ins Studienzentrum.

Bringen Sie zu Ihrem Termin auch gerne Ihre Bewerbungsunterlagen (Abschlusszeugnis, Lebenslauf etc.) mit.

Die nächsten Termine:

Freitag, 26. August 15 bis 18 Uhr

Samstag, 27. August 9 bis 17 Uhr

Freitag, 09. September 15 bis 18 Uhr

Nebenberuflich studieren an der DIPLOMA Hochschule München: Individuelles Zeitmanagement macht’s möglich!

Das Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule ist als sogenanntes „Blended-Learning-Studium“ konzipiert. Das bedeutet: Arbeitsbelastung und zeitliche Einteilung des Fernstudiums können sich die Studierenden individuell einteilen. Der „Workload“ umfasst hierbei das Vorbereiten, Durcharbeiten und Nacharbeiten von Inhalten, den Besuch der Kontaktblöcke sowie die Prüfungsvorbereitungen.

Die Chance, ein Studium zu beginnen, soll vor allem durch individuelles Engagement und die Bereitschaft, sich fachlich weiterzuqualifizieren, bestimmt sein.

Bei einem Fernstudium neben dem Beruf liegt der Workload bei ungefähr 22 bis 27 Wochenstunden. Die DIPLOMA Hochschule schafft so die nötigen Rahmenbedingungen, um die akademische Weiterbildung mit Beruf oder Familie zu vereinen. Bei Bedarf oder auf Wunsch kann das Fernstudium ohne fortlaufende Studiengebühren um bis zu vier Semester verlängert werden.

Private Hochschule: Vorlesungen am Studienzentrum München

Bereits seit 25 Jahren gehört die Hochschule DIPLOMA zu jenen privaten Hochschulen, die die Studienlandschaft mit innovativen Studienmodellen prägen – insbesondere auch für Berufstätige. Außerdem gilt die DIPLOMA Hochschule mit über zehn Jahren Expertise als Pionierin in der Online-Lehre.

In hellen, moderne Räumlichkeiten mit guter technischer Ausstattung bietet das Studienzentrum der DIPLOMA Hochschule bewusst Kurse in Kleingruppen an, um eine individuelle Betreuung der Studenten sicherzustellen und einen intensiven Austausch zu gewährleisten.

DIPLOMA Hochschule Studienzentrum München

Anschrift

Orleansstr. 4a

80687 München

Telefon: 089 5150570-0

E-Mail: muenchen@diploma.de

Web: https://www.diploma.de

Video: Das Fernstudium an der DIPLOMA Hochschule München