Dusel für Diesel-Fahrer: Stadt München bessert bei Gebühren nach - CSU kritisiert ständige Korrekturen

Von: Sascha Karowski

Teilen

Die Stadt München hat bereits Verbots-Schilder für Diesel-Fahrzeuge aufgestellt - wie hier an der Tegernseer Landstraße. © Markus Götzfried

Ausnahmen vom Diesel-Fahrverbot in München werden nun doch deutlich günstiger. Wer ab 1. Februar eine Sondererlaubnis haben will, um mit seinem älteren Fahrzeug (Euro 4/IV oder schlechter) in die neue Umweltzone einzufahren, zahlt für eine Jahresgenehmigung 50 Euro. Das halbe Jahr kostet 25 Euro.

München - Der Abgas-Ablass wird deutlich günstiger: Wer ab 1. Februar eine Ausnahme-Erlaubnis haben will, um mit seinem alten Diesel (Euro 4 oder schlechter) in die neue Umweltzone, inklusive Mittlerem Ring, einzufahren, zahlt fürs Jahres-Abo 50 statt 200 Euro. Eine Genehmigung für ein halbes Jahr kostet 25 statt 150 Euro. Zudem werden soziale und pflegerische Hilfsdienste sowie Schichtarbeiter von der sogenannten Allgemeinverfügung erfasst, brauchen also keinen kostenpflichtigen Extra-Schein.

Dusel für Diesel-Fahrer: Stadt München bessert bei Gebühren nach - 50 Euro für ein Jahr

Das Diesel-Verbot ist in drei Stufen erlassen worden. Die erste tritt kommenden Mittwoch in Kraft (wir berichteten). Das Fahrverbot soll dafür sorgen, dass die Stickoxidwerte in München besser werden. Hat die erste Stufe keine messbaren Auswirkungen auf diese Zahlen, folgt im Oktober die nächste Stufe. Dann dürften auch Euro 5-Diesel nicht mehr auf und innerhalb des Mittleren Rings unterwegs sein. Für den Fall, dass auch das nichts nutzt, würden im April 2024 auch die Ausnahmen wegfallen.



Eben wegen dieser Ausnahmen hatte es Stunk im Rathaus gegeben. Das Kreisverwaltungsreferat hatte eine Verfügung erlassen, die beispielsweise Anwohner oder Handwerker vom Diesel-Bann befreit – und zudem die Regel eingeführt, dass sich so gut wie jeder Autofahrer per Ausnahme-Genehmigung für triftige Gründe vom Verbot freikaufen kann. Die Preisliste hatte es in sich: Ein Tag Mittlerer Ring hätte ursprünglich 50 Euro kosten sollen – so viel, wie jetzt für das ganze Jahr fällig wird! Das ging den Stadträten zu weit. „Wir sind sehr froh, dass wir heute gemeinsam mit dem Kreisverwaltungsreferat so konstruktive Vorschläge erarbeitet haben“, sagt SPD-Chefin Anne Hübner. „So können wir unser Ziel erreichen, dass möglichst viele Berechtigte ohne Extra-Antrag fahren können.“ Auch die Grünen sind zufrieden. „Die Fahrverbote sind ohnehin für viele Menschen eine spürbare Belastung, dies wollen wir nicht durch hohe Gebühren noch verschärfen“, sagt Grünen-Stadtrat Florian Roth.



Dusel für Diesel-Fahrer: Stadt München bessert bei Gebühren nach: CSU kritisiert ständige Korrekturen

Die CSU hatte erst am Montag beantragt, die Gebühren zu vierteln und sieht sich nun bestätigt. „Die Reduzierung ist eine notwendige Korrektur“, sagt CSU-Chef Manuel Pretzl. Kritik gibt es dennoch, denn aus seiner Sicht sei es inakzeptabel, dass sich ein grün-rotes Verhaltensmuster fortsetze. „Erst wird im stillen Kämmerlein falsch entschieden, dann die Korrektur als Heldentat verkauft. Die Koalition sollte endlich anfangen, vor einer Entscheidung nachzudenken.“ SASCHA KAROWSKI