Feuerwehr München löscht Brand im Wirtshaus zum Straubinger - Lokal muss vorübergehend schließen

Von: Adriano D'Adamo

Die Feuerwehr München am Wirtshaus zum Straubinger © Berufsfeuerwehr München

Die Feuerwehr München löschte am Morgen des 13. Februars einen Brand im Wirtshaus zum Straubinger. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 100.000 Euro.

München - Die Feuerwehr München rückte am Morgen des 13. Februars auf Grund eines Brandes in Richtung Altstadt aus. Grund dafür war ein Feuer im Wirtshaus zum Straubinger in der Blumenstraße. Das Feuer war in den frühen Morgenstunden im Küchenbereich ausgebrochen.

München: Brand im Wirtshaus zum Straubinger - Lokal erstmal geschlossen

Über ein Fenster verschaffte sich die Feuerwehr Zugang zum Gästeraum, um in das Wirtshaus eintreten zu können. Mit Atemschutzgeräten und einem Löschschlauch arbeitete sich ein Trupp zum Küchenbereich vor, wo das Feuer unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden konnte. Der Gastraum und die Küche wurden mit einem Hochleistungslüfter von entstandenen Rauch befreit. Auch die Wohnung über dem Wirtshaus wurde auf Rauch kontrolliert. Die Brandursache ist noch unklar.

Aufgrund des Brandes hat das Wirtshaus zum Straubinger vorerst geschlossen, wie die Besitzer auf der eigenen Webseite angaben. Die geplante Kehrhaus-Party am Faschingsdienstag kann dementsprechend nicht wie geplant stattfinden. Beim Brand wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr München beziffert den entstandenen Sachschaden auf über 100.000 Euro. Das Fachkommissariat der Polizei München hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Am 9. Februar, wurde die Feuerwehr in die Isarvorstadt gerufen, weil ein Fuchs im Geländer der Feuertreppe feststeckte.