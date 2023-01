Geburtshilfe in Neuperlach bleibt erhalten - Rathaus-Mehrheit rückt von Ursprungs-Plänen ab

Von: Sascha Karowski

Am Klinikum Neuperlach wird wohl bis zumindest 2028 eine Geburtshilfe angeboten. © Privat

Die Geburtshilfe in Neuperlach bleibt - die Grünen haben sich am Montag (16. Januar) nun auch final für einen Erhalt der Entbindungsstation an dem Standort ausgesprochen.

München - Das war eine schwere Geburt: Aber die Entbindungsstation in Neuperlach soll vorerst erhalten bleiben. Am Montag entschieden sich nun auch die Grünen im Rathaus für einen Verbleib der Geburtenklinik an dem Standort. Zuvor hatte es Proteste gegeben. „Wir haben auch deswegen lange diskutiert“, sagt Grünen-Stadtrat Florian Roth. „Es gibt verschiedene Gesichtspunkte.“

Geburtshilfe in Neuperlach bleibt erhalten: Standort Harlaching soll trotzdem ausgebaut werden

Die ursprünglich geplante Schließung der Geburtshilfe Neuperlach ist Teil des Sanierungskonzepts für die München Klinik. Ein Programm zur Umstrukturierung soll die städtischen Krankenhäuser aus den roten Zahlen holen. Das Konzept sieht unter anderem vor, medizinische Angebote nicht allenthalben vorzuhalten, sondern an Standorten zu konzentrieren. So hätte die Entbindungsstation von Neuperlach nach Harlaching umziehen sollen, wo die Kapazitäten ausgebaut werden. Bisher wurden in den Geburtskliniken in Schwabing, Harlaching und Neuperlach jährlich über 6000 Kinder entbunden.

Zwar verzeichnet München im vorigen Jahr erstmals einen Rückgang der Geburten – um neun Prozent gegenüber dem Vorjahr. Experten prognostizieren aber weiteres Bevölkerungswachstum. Allein in dem Gebiet um die Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme im Osten sollen 30 000 Menschen Wohnraum finden.



Geburtshilfe in Neuperlach bleibt erhalten - Grünen-Politiker Roth: „Auch Nachfrage aus Umland wächst“

Das gelte es zu berücksichtigen, sagt Roth. „Auch die Nachfrage aus dem Umland wächst, und östlich der Isar gibt es weniger Angebote in der Geburtshilfe als im Westen.“ Zwar wollen die Grünen daran festhalten, dass der Standort Harlaching als eine Art Maximalversorger ausgebaut wird. „Es ist dann aber auch wichtig, dezentrale Angebote vorzuhalten. Ob das unendlich ist, muss man sehen.“ Die Grünen geben ihre Zusage zumindest bis in das Jahr 2028, dann wolle man sich das Thema noch mal ansehen.



Der Koalitionspartner SPD hatte bereits beim Parteitag im November einen Beschluss zum Erhalt der Geburtshilfe gefasst. Stadträtin Lena Odell sagte am Dienstag: „Die Hebammen in Neuperlach leisten hervorragende Arbeit, und viele Frauen aus dem Münchner Osten entscheiden sich ganz bewusst für eine Entbindung dort. Als Fraktion setzen wir uns dafür ein, dass das so bleiben kann.“