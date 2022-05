Gelbe Tonnen & Co. in München: AWM verhandelt über Versuch mit Verpackungsmüll in fünf Stadtgebieten

Von: Sascha Karowski

Teilen

Könnten ab 2024 auch in München zum Einsatz kommen: die gelben Tonnen. © Peter Endig

In München sollen drei Systeme als Alternativen zu Wertstoffinseln getestet werden. Dazu verhandelt der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) derzeit. Die Rede ist von fünf Stadtvierteln als Pilotversuch.

München - Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb (AWM) und das Duale System verhandeln über eine Pilotphase für den Einsatz verschiedener Alternativen zu den Wertstoffinseln. Wie bereits berichtet, sollen die Systeme ab 2024 getestet werden. Nun ist die Rede von fünf Pilotgebieten, die mit Wertstoffinseln geringer versorgt sind.

Gelbe Tonne, gelber Sack und Wertstofftonne: Drei Systeme sollen in München getestet werden

Dort sollen jeweils in einem Kleintonnengebiet (Hausbebauung) und einem Großtonnengebiet (Geschosswohnungsbau) die Wertstofftonne beziehungsweise die gelbe Tonne getestet werden. Der gelbe Sack soll zudem in einem Innenstadtgebiet ausprobiert werden. Der Test soll wissenschaftlich begleitet und ausgewertet werden, damit am Ende des Pilotprojekts die beste Lösung für München feststeht.

In einer Wertstofftonne können neben Verpackungen aus Kunststoffen und Metall auch andere Kunststoffe gesammelt werden, die sonst im Restmüll landen würden. Bisher hatte die Stadt das Holsystem, also zum Beispiel, die gelbe Tonne auch abgelehnt, weil der zu erwartenden Recycling-Quote ein deutlich höherer Sammelaufwand gegenüberstand. „Doch es zeichnet sich ab, dass sich Aufbereitung und Wiederverwertung von Plastikprodukten in der Produktion künftig deutlich erhöhen wird“, so Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU).

Gelbe Tonne & Co.: München einzige Großstadt, die nicht auf ein Holsystem bei Verpackungen setzt

Die Fraktion aus ÖDP und Münchenliste im Stadtrat freut sich über die Pilotphase. Schließlich sei die Landeshauptstadt München die einzige deutsche Großstadt, die nicht auf ein Holsystem für den Verpackungsmüll setzt, obwohl Erfahrungen zeigten, dass so die gesammelten Wertstoffe deutlich erhöht werden könnten und ein geringer Anteil der Kunststoffe dem Kreislauf entzogen werde. „Ich bin überzeugt, dass wir mit der Wertstofftonne oder der gelben Tonne die Recycling-Quote erhöhen können“, sagt Stadträtin Nicola Holtmann (ÖDP). „Ich habe dazu auch Kontakt mit Experten und dem Augsburger Abfallwirtschaftsbetrieb gesucht. Die Tage des Bringsystems sind gezählt.“